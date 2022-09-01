У мовного омбудсмена заявили про неминучість перейменування ще одного міста

Представник Уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк у Южному Одеської області заявила, що перейменування міста - неминуче. Чиновник закликала жителів і місцеву владу обміркувати та вирішити, яку назву вони хотіли б підібрати для свого міста.

Про це представник мовного омбудсмена сказала в ефірі южненського телебачення tvMIG Yuzhny.

Вітко-Присяжнюк порадила міській раді Южного вже зараз замислитися над цим питанням, тому що "враховуючи тенденцію, перейменування южненців чекає рано чи пізно".

Чиновник додала, що Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь раніше сам підіймав публічно це питання після відповідних звернень самих жителів Южного.

"І тоді виник величезний конфлікт з великою кількістю маніпуляцій навколо мовного питання - це просто "святе" для носіїв російської пропаганди. Зараз я думаю, що це питання в будь-якому випадку буде підійматися і це відбувається вже", - зазначила пані Ярослава.

Також Вітко-Присяжнюк висловила сподівання, що маніпуляцій навколо питання перейменування Южного "буде вже в рази менше" і до даного рішення будуть вже підходити "більш конструктивно, а не спираючись на пусті зманіпульовані емоції".

Відео: представник мовного омбудсмена висловилася про перейменування Південного

У Южному проживає, згідно з даними від 2019 року, близько 33 тисячі людей. Цей населений пункт є одним з наймолодших в Одеській області. Засноване в 1974 році для проживання працівників Одеського припортового заводу і морського порту "Южний" в акваторії Малого Аджалицького лиману, селище міського типу отримало статус міста в 1993-му.