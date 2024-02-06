Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам: какие сейчас нужны документы

Военнослужащие могут быть освобождены от службы по семейным обстоятельствам. Даже при прохождении такой службы. Список документов, предоставляющих право на увольнение, может отличаться в зависимости от семейных обстоятельств.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Увольнение по семейным обстоятельствам
Во время военного положения военнослужащие могут уволиться из рядов ВСУ, если имеют хотя бы одно основание из четырех категорий:
по состоянию здоровья
из-за достижения предельного возраста несения службы
после вступления в силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы, или лишения воинского звания
по семейным обстоятельствам
Например, в случае ухода за родителями с инвалидностью I или II группы будут необходимы:
копия справки МСЭК о назначении группы инвалидности
удостоверение личности с инвалидностью соответствующей группы (номер, серия, кем и когда выдан)
копия документа, удостоверяющего личность (паспорт или другой документ)
копия документа, подтверждающего родственные связи между родителями и военнослужащим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт военнослужащего, его жены или родителей, военный билет)
Копии документов должны быть заверены нотариально.
Семейные обстоятельства для увольнения с военной службы
Военные могут уволиться по следующим семейным обстоятельствам:
военнослужащий должен постоянно ухаживать за больной женой, собственными родителями или родителями жены, ребенком по результатам медицинского заключения МСЭК или ЛЛК
наличие на иждивении трех несовершеннолетних детей