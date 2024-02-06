Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам: какие сейчас нужны документы

Увольнение по семейным обстоятельствам

Во время военного положения военнослужащие могут уволиться из рядов ВСУ, если имеют хотя бы одно основание из четырех категорий:

по состоянию здоровья

из-за достижения предельного возраста несения службы

после вступления в силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы, или лишения воинского звания

по семейным обстоятельствам

Например, в случае ухода за родителями с инвалидностью I или II группы будут необходимы:

копия справки МСЭК о назначении группы инвалидности

удостоверение личности с инвалидностью соответствующей группы (номер, серия, кем и когда выдан)

копия документа, удостоверяющего личность (паспорт или другой документ)

копия документа, подтверждающего родственные связи между родителями и военнослужащим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт военнослужащего, его жены или родителей, военный билет)

Копии документов должны быть заверены нотариально.

Семейные обстоятельства для увольнения с военной службы

Военные могут уволиться по следующим семейным обстоятельствам: