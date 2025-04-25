Освобожденная из плена Марьяна Чечелюк призналась, почему не вернется на службу: "Наверное, я слабая"

Следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк, которую россияне держали в плену 25 месяцев, рассказала, с какими проблемами ей приходится бороться после неволи. Сейчас девушка уволилась со службы, ведь по состоянию здоровья не сможет вернуться к профессии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми Чечелюк поделилась в Instagram .

Stories Чечелюк (скриншот)

Марьяна показала трудовую книжку и написала, что сейчас она "свободна". После возвращения из плена она не будет работать следователем, ведь сейчас должна заниматься своим здоровьем.

"Плен - забрал не только время, но и здоровье. Каждый день - испытание. Испытание с собой, и моими недостатками... Вы - видите красивую картинку, но травмы есть и их много. Кто-то сильнее, но, наверное, я слабая", - призналась Чечелюк.

Освобожденная из плена следователь из Мариуполя рассказала о последствиях неволи (скриншот)

Марьяна решила ответить на вопросы подписчиков, а потому не стала что-то скрывать. Она прямо сказала, какие последствия плена до сих пор не дают ей полноценно наслаждаться жизнью.

Марьяна из Мариуполя рассказала о последствиях плена (скриншот)

"Это очень портит нормальную жизнь. Боль "стреляет", печет, тянет, часто не дает спать. Ноги и руки будто "отказывает", трудно ходить, держать предметы, вставать с кровати. Онемение в конечностях. Однажды меня полностью парализовало... Да, до плена я была полностью здоровым человеком, никогда не знала, что такое "грыжа". А тем более грыжи, их много + психические расстройства, травмы. Кисты в почках и позвоночнике (из-за избиения)", - рассказала Чечелюк.

Кроме этого, девушка рассказала, когда будет свадьба с ее возлюбленным, который тоже находился в плену. Избранник Марьяны - военный Владислав Адрианов, которого в РФ "приговорили" к 25 годам колонии. Первой из плена вернулась Чечелюк, это произошло в мае прошлого года.

Она говорила, что не прекратит ждать любимого. И осенью 2024 Адрианов вернулся из плена и воссоединился со своей избранницей. А свадьбу с ним, как сейчас отметила Марьяна, она сыграет после победы.

Марьяна Чечелюк рассказала, когда выйдет за своего избранника (скриншот)