Откуда взялось слово "дедлайн" и какими украинскими аналогами его стоит заменить

Слово "дедлайн" прочно вошло в нашу повседневность, но его происхождение имеет неожиданную историю, связанную с трагическими событиями. Гораздо лучше его заменить украинскими аналогами.

Какими украинскими соответствиями можно заменить слово "дедлайн", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу редактора и языковеда Ольги Васильевой.

Слово "дедлайн" прочно укоренилось в повседневной речи украинцев. Однако украинцам стоит избавляться от этого слова, каким бы привычным не было, а все из-за его происхождения.

"Англизм "дедлайн" заимствован без надобности, еще и имеет неприятную этимологию. Слово "deadline", то есть "мертвая линия", возникло в XIX веке. Так называли линию, которую нельзя было пересекать в концентрационном лагере для военнопленных во время гражданской войны в США", - рассказывает редактор Ольга Васильева.

Она добавила, что если эту линию переступали, охрана сразу открывала на поражение.

Однако какие же слова использовать вместо трагического слова "дедлайн"? Ольга Васильева предлагает использовать два украинских соответствия: "реченець" и "крайдата".

"Речене́ц - устаревшее слово, означающее срок. Крайдата - неологизм, но семантически более прозрачный, поэтому я использую его. Пишется слитно, как крайнебо. Впервые услышала это слово от команды EdCamp Ukraine, с которой сотрудничаю и которая бережно относится к украинскому языку. Не злоупотребляет англизмами, несмотря на то, что это международная организация", - отмечает языковед.