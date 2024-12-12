С какого возраста нужно обращаться на "вы" к незнакомым людям и зачем это нужно

Обращение на "вы" играет особую роль в нашей речи. Так же имеет значение в письменном обращении - когда нужно писать "вы" с большой и когда с маленькой буквы. И эти правила пригодятся каждому.

С какого возраста нужно обращаться к незнакомым людям на "вы" и как правильно писать это обращение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда и педагога Александра Авраменко на канале в YouTube .

Обращение на "вы" - это в первую очередь уважительное отношение к другим. И использовать его нужно не только к людям, которые старше вас по возрасту, но и просто к незнакомым вам людям, любому возрасту.

"Не раз замечал, что правило, так называемого "почетного множества" нарушают. На "вы" уже стоит обращаться к чужим детям, которым 14-16 лет. Такая норма прописана в правилах этикета, поэтому следует ее соблюдать", - отмечает языковед.

В деловой или личной переписке "вы" следует писать, когда вам необходимо показать свое уважительное отношение к человеку.

А вот "Вы" с большой буквы - такая норма правописания рекомендована при уважительном обращении к одному лицу и только в деловой переписке, поздравлениях, открытках, деловых документах.

Но, как отмечает педагог, писать "вы" с большой буквы не следует, если вы обращаетесь к нескольким лицам, потому что это ошибка.

"В общении следует заботиться о чистоте своего языка и соблюдать нормы правописания. Таким образом вы проявляете уважение к себе и своим собеседникам", - подчеркнул Александр Авраменко.