Откуда взялся мат в украинском языке и использовали ли ругательства в древности

Откуда взялся мат в украинском языке

Если у нашего северного соседа все сводится к половому акту, часто неестественно извращенному, а также половым органам, это очень грубое и грубое ругательство, то у нас - украинцев - ругательство преимущественно связано со справлением нужды и местами, которые за это анатомически отвечают.

Очень распространены для украинцев также проклятия разного пошиба, и преимущественно они все равно звучат немного забавно и незлобиво.

"Одно из канонических бранных слов - "б**дь" - вообще по меркам середины XVII века это литературная лексика. Это слово, которое, во-первых, книжное, и оно в первом словаре разговорного украинского языка фиксируется как книжное. Лаврентий Зизаний подает там это слово и дает его толкование, как "человек жалкого языка", человек, который ругается по тогдашним меркам", - объясняет переводчик и блогер Остап Украинец.

Он добавил, что на самом деле это вообще украинский рефлекс корня еще древнего праславянского "блонд". Оно же "блуд". В польском языке слово "блонд" до сих пор имеет такую же форму, какая когда-то была в праславянском. "Б***дь" - это просто грубая форма слова "блудница".

"Это все давние корни, просто с течением времени они развились, никто эти слова не взял и не придумал на ровном месте и тем более боже упаси, никакая орда их никому не приносила", - подчеркивает Украинец.

Кстати, лемки никогда не ругались, но из-за тесных контактов с украинцами они это позаимствовали. Никакие монголы эту лексику не приносили ни украинцам, ни россиянам. Хотя по словам блогера, россияне убеждены, что это лексика ордынская, то есть - от татаро-монгольского ига.

Как ругались древние украинцы

"насеру його матері!" или "насеру твоїй матері" (причем "Твоей" произносится именно через две буквы "т") - имеется в нашей культуре и контраргумент: "насери собі в голови, щоб м’якіше спать було!"

"поцілуй мене в сраку!"

"поцілуй собаку в сраку!"

"йди ти в сраку!"

"щоб ти всрався!"

Материальный ущерб суммируем выражением: "собаці під хвіст".

Если же помешают собственному самовыражению возникают какие-то факторы внутреннего (инфантилизм) или внешнего (по роже дадут) характера, то лучше употреблять индифферентные выражения:

"матері його ковінька"

"трясця його матері"

"сто копанок чортів тобі в печінку"

или что-нибудь такого плана.

Возможно также использование эвфемизмов, как вот: "до біса" или "під три чорти", а еще - характерных для Галичини: "холєра", "холєра ясна", "шляк трафив".

Ругательные выражения на все случаи жизни: