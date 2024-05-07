Кому не стоит употреблять бананы: какая польза и вред от популярного фрукта

Бананы - одни из самых популярных фруктов в мире. Они очень транспортабельны, что делает их идеальным перекусом в пути. Кроме этого, бананы достаточно питательны, содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов. Однако в некоторых случаях их употребление лучше ограничить.

О пользе бананов и о том, когда их не следует употреблять, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Пищевая ценность бананов

Бананы - достаточно питательные фрукты и хороший источник таких полезных веществ, как калий, магний, медь, марганец, витамин В6, витамин С и клетчатка. Кроме того, эти фрукты содержат различные антиоксиданты и растительные соединения.

В одном сыром банане среднего размера содержится:

калорий - 105 ккал;

углеводов - 27 г;

клетчатки - 3 г.

Польза бананов для здоровья

Как и другие фрукты, банан - отличный источник клетчатки, которая помогает улучшить процесс пищеварения. А благодаря углеводам в бананах организм получает энергию.

Добавление в рацион растворимой клетчатки, содержащейся во фруктах, также может снизить уровень ЛПНП или "плохого" холестерина, уменьшая риск сердечных заболеваний и инсульта.

А вот калий, также содержащийся в бананах, может помочь контролировать артериальное давление, регулировать работу мышц и передачу нервных импульсов.

К тому же витамин B6, которым богаты бананы, необходим для различных функций организма, включая энергетический обмен и поддержание здоровья мозга.

Кому не стоит есть бананы

В общем, бананы - не тот продукт, который может оказать серьезное негативное влияние на здоровье.

Когда не стоит есть бананы (иллюстрация: Freepik)

Однако употреблять бананы с осторожностью, проконсультировавшись с врачем, следует в следующих случаях:

Болезни почек

В этом случае риски связаны с повышенным уровнем калия в крови. Бананы содержат калий - минерал, которого у людей с заболеваниями почек может быть слишком много или мало.

Людям с повышенным содержанием калия в крови может быть рекомендовано ограничить употребление этого фрукта.

Аллергия

У некоторых людей бананы могут вызвать аллергическую реакцию и привести к анафилаксии.

Поэтому каждый, кто после употребления бананов испытывает зуд, крапивницу, отек, хрипы или затрудненное дыхание, должен немедленно обратиться за медицинской помощью.

Раздражение кишечника

Спелые бананы содержат много олигофруктанов - типа углеводов, которые могут не переноситься людьми с синдромом раздраженного кишечника (СПК), заболеванием пищеварения, которое характеризуется такими симптомами, как боль в животе и вздутие живота.

Людям, чувствительным к олигофруктанам, рекомендуется ограничить употребление спелых бананов.

Диабет

Поскольку в бананах содержится больше сахара, чем в других фруктах, относительно их употребления следует уточнить рекомендации врача лицам, контролирующим уровень глюкозы.

Употребление умеренного количества бананов должно быть безопасным для людей с диабетом, но лучше избегать употребления большого количества полностью спелых бананов.