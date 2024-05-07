Кому не стоит употреблять бананы: какая польза и вред от популярного фрукта
Бананы - одни из самых популярных фруктов в мире. Они очень транспортабельны, что делает их идеальным перекусом в пути. Кроме этого, бананы достаточно питательны, содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов. Однако в некоторых случаях их употребление лучше ограничить.
О пользе бананов и о том, когда их не следует употреблять, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Health, Healthline.
Пищевая ценность бананов
Бананы - достаточно питательные фрукты и хороший источник таких полезных веществ, как калий, магний, медь, марганец, витамин В6, витамин С и клетчатка. Кроме того, эти фрукты содержат различные антиоксиданты и растительные соединения.
В одном сыром банане среднего размера содержится:
- калорий - 105 ккал;
- углеводов - 27 г;
- клетчатки - 3 г.
Польза бананов для здоровья
Как и другие фрукты, банан - отличный источник клетчатки, которая помогает улучшить процесс пищеварения. А благодаря углеводам в бананах организм получает энергию.
Добавление в рацион растворимой клетчатки, содержащейся во фруктах, также может снизить уровень ЛПНП или "плохого" холестерина, уменьшая риск сердечных заболеваний и инсульта.
А вот калий, также содержащийся в бананах, может помочь контролировать артериальное давление, регулировать работу мышц и передачу нервных импульсов.
К тому же витамин B6, которым богаты бананы, необходим для различных функций организма, включая энергетический обмен и поддержание здоровья мозга.
Кому не стоит есть бананы
В общем, бананы - не тот продукт, который может оказать серьезное негативное влияние на здоровье.
Когда не стоит есть бананы (иллюстрация: Freepik)
Однако употреблять бананы с осторожностью, проконсультировавшись с врачем, следует в следующих случаях:
Болезни почек
В этом случае риски связаны с повышенным уровнем калия в крови. Бананы содержат калий - минерал, которого у людей с заболеваниями почек может быть слишком много или мало.
Людям с повышенным содержанием калия в крови может быть рекомендовано ограничить употребление этого фрукта.
Аллергия
У некоторых людей бананы могут вызвать аллергическую реакцию и привести к анафилаксии.
Поэтому каждый, кто после употребления бананов испытывает зуд, крапивницу, отек, хрипы или затрудненное дыхание, должен немедленно обратиться за медицинской помощью.
Раздражение кишечника
Спелые бананы содержат много олигофруктанов - типа углеводов, которые могут не переноситься людьми с синдромом раздраженного кишечника (СПК), заболеванием пищеварения, которое характеризуется такими симптомами, как боль в животе и вздутие живота.
Людям, чувствительным к олигофруктанам, рекомендуется ограничить употребление спелых бананов.
Диабет
Поскольку в бананах содержится больше сахара, чем в других фруктах, относительно их употребления следует уточнить рекомендации врача лицам, контролирующим уровень глюкозы.
Употребление умеренного количества бананов должно быть безопасным для людей с диабетом, но лучше избегать употребления большого количества полностью спелых бананов.
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