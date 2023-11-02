Обычная кукла из прошлого стоит тысячи гривен: как выглядит ценная игрушка

Как выглядит ценная игрушка

Так, продавец из Днепра разместил несколько фото куклы. Как можно заметить, игрушка в удовлетворительном состоянии. Рыжеволосая кукла с голубыми глазами продается в "родной" одежде - бело-черном платье. Также на ней можно увидеть беленькие ботинки.

Старая кукла за тысячи гривен (фото: violity.com)

Краска на лице куклы уже начала лущиться. Также продавец рассказал, что у пластиковой игрушки начали "разрываться" диски, объединяющие ее руки и ноги с туловищем.

Как выглядит ценная кукла за тысячи гривен (фото: violity.com)

Несмотря на такие дефекты продавец отметил, что у куклы "густые" волосы. Раньше можно было часто встретить игрушки с довольно странными прическами. Некоторых кукол продавали почти "лысыми", большую часть головы закрывали пряди искусственных волос, которые размещали только у лба и на затылке.

Сколько стоит старая кукла из прошлого

Куклу, изготовленную на Киевской фабрике игрушек "Победа", владелец оценил в 4 тысячи 500 гривен. Но он не стал фиксировать цену. Коллекционеры смогут повышать ставки, если старушка их заинтересует.

Удастся ли мужчине продать игрушку из прошлого почти за 5 тысяч гривен - пока остается загадкой. Впрочем, на аукционах нередко появляются подобные лоты, иногда коллекционеры повышают ставки до десятков тысяч.