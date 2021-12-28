Зірки розсекретили, як зустрінуть Новий рік: в піжамі, на роботі і в теплих краях!

Дует ANNA MARIA

Сестри розповіли, що завжди вибирають яскраві і блискучі образи для святкування.

"Цей Новий рік ми будемо зустрічати на сцені. Завжди радіємо, коли випадає концерт на це свято. Чому? Та тому що це на 100% гарантує класний настрій", - розповідають дівчата.

Артистки впевнені, що в одязі головне - подобатися собі, що дуже важливо для виступу на сцені. Тому блиску, паєток і сяйва багато не буває

"Ми не особливо віримо в символізм кольору одягу, але точно віримо в те, що якщо ти сам собі подобаєшся - то буде і гарний настрій, і впевненість! А впевненість в рік Тигра - це те, що потрібно. Тому вважаємо за краще вибирати вбрання і кольори орієнтуючись не на астрологів, а на свій смак", - додали Аня і Маша.

Фото: ANNA MARIA люблять сяяти

Анна Трінчер

Співачка і блогер Анна Трінчер ще не вирішила, де саме зустрічатиме Новий рік, але вже точно впевнена в одному - буде просто, але красиво.

"Цього року хочу зустрічати Новий рік по-домашньому, але в той же час - артистично красиво і яскраво: блискуча сукня (швидше за все - срібна з бахромою) з лаконічними чорними човниками", - заявила артистка.

Дівчина каже, що символізм одягу для неї не має особливого значення.

"Ніколи не замислювалася і не вникала в тему символізму кольору одягу під свято, тому спиратися на них не буду. Відносно зустрічі Нового року є кілька варіантів: або це буде у мами на дачі в компанії моєї команди, або у друзів. Хотілося б встигнути скрізь, але навряд чи вийде", - додала Аня.

Фото: Анна Трінчер зустріне НГ по-домашньому

ТО-МА

А ось співачка ТО-МА заявила, що вірить в символізм кольору в одязі, в якому зустрічати Новий рік.

"Звичайно вірю, тим більше астрологи радять представникам мого знака уникати темних і яскравих відтінків в новорічну ніч! А так могло б бути все набагато легше! Безумовно, це буде щось в пастельних тонах: або ніжно-блакитне, або молочне, можливо пудрового кольору. Візьму, звичайно ж, всі три варіанти, а вирішу за настроєм. Зустрічати буду обов'язково десь, де тепло!" - розповіла ТО-МА.

Фото: ТО-МА буде підбирати наряд за велінням Тигра

Аліна Гросу

Українська "Бджілка" в Новий рік звикла працювати.

"Новий рік традиційно зустрічатиму на сцені. Я давно асоціюю новорічну ніч з роботою. А ось справжнє святкування буде на Різдво з рідними. Ми обов'язково готуємо традиційні смаколики і всією сім'єю разом проводимо час", - поділилася Аліна.

А ось вибір наряду поки під питанням. Але точно одне: астрологів вона слухати не буде, а буде шукати свою родзинку.

"Поки ще не вирішила, який з костюмів захочу вдягнути. По правді кажучи, я не дуже вірю в символізм кольору одягу. Ніколи не дотримувалася цього правила і ніколи не вибирала наряд відповідно символізму. Мені здається, що тоді абсолютно всі дівчата, зустрічаючи Новий рік, будуть в одних і тих же кольорах. Вони не будуть мати свою родзинку. Вважаю, що важливо виділятися", - додала Аліна.

Фото: Аліна Гросу в новорічну ніч працюватиме

М'ята

Співачка вирішила виділитися і спеціально пошила сукню для святкування. Ну а зустрічати НГ буде, як і багато колег, на сцені.

"Для мене найкраще зустрічати Новий рік на сцені. А після вже швиденько додому до дітей. На наступний день ми з дітьми накриваємо стіл і починаємо святкувати. Для цього Нового року я пошила сукню білу з пір'ям, дуже люблю білий колір, він для мене символізує щось нове, світле, святкове", - розповіла Юля.

Фото: Мята поспішить додому до дітей

MamaRika

MamaRika також відносить себе до скептиків, які не особливо вірять в символіку кольорів для вбрання в новорічну ніч.

"Якщо чесно, то я не вірю в те, що має значення, в чому зустрічати Новий рік, тому в цьому відношенні абсолютно не парюся. Бувало таке, що я інтуїтивно підбирала колір новорічного лука і пару раз потрапляла в тренди, навіть не знаючи, що в цьому році потрібно бути в такому кольорі. Тому, в цьому році я, скоріше за все, буду в піжамі!" - заявила вона.

Цього року батьки артистки вперше приїдуть до Києва.

"Свято у нас буде сімейним, ми запрошуємо батьків до Києва, і вони вперше приїдуть до столиці. Будемо святкувати за великим сімейним столом, тому можна розслабитися і влаштувати піжамну вечірку!" - додала Настя.

Фото: MamaRika зустрічатиме Новий рік в піжамі

Ассія Ахат

Ассія Ахат завчасно ніколи не готується до свята.

"У мене все відбувається досить спонтанно. Я можу собі придумати одне вбрання, а в саму новорічну ніч його кардинально поміняти. Зазвичай, якщо ми відзначаємо в сімейному колі, то я вибираю щось ошатне, але зручне. Але ось зовсім недавно, будучи в Майямі, я купила дуже красиву яскраво-синю сукню в паєтках. Її, напевно, і одягну", - каже скрипалька.

У символізм артистка не вірить, але збіги з нею трапляються. Адже колір купленої сукні - підходить до зустрічі Нового року.

"Пізніше я дізналася, що синій – це колір наступаючого року. Забавний збіг, правда? Ні в який символізм я, до речі, не вірю. Найважливіше, щоб тобі було зручно в наряді і щоб він тобі підходив. А саме свято Нового року, швидше за все, буду відзначати вдома, тому що останнім часом я перебуваю найчастіше в Америці, ніж в Україні. До нас точно приїдуть діти. Цілком можливо, що потім підтягнуться ще й друзі", - каже Інеса.

Фото: Ассія Ахат купила спеціальну сукню для свята

NIKITA LOMAKIN

Микита вирішив одягатися в зручні речі, адже свято проведе вдома - з коханими людьми.

"Так як зустрічати Новий рік я планую вдома з найближчими, до самого настання 00:00 - з батьками і коханою дівчиною, а після дванадцяти вже з друзями і коханою дівчиною, зовнішній вигляд у мене буде відповідний: зручні речі, на зразок худі, широких джинсів, шкарпеток з котами і панами", - розповів про свої плани співак.

У магію кольорів він не особливо вірить.

"Головне, щоб кольори власного одягу не дратували тебе самого і твоїх близьких, вони важливіше Тигра будуть", - додав Микита.

Фото: NIKITA LOMAKIN зустріне НГ в зручному одязі