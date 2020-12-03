ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зірку радянського кіно знайшли мертвою з травмами на обличчі

Четвер 03 грудня 2020 15:56
Зірку радянського кіно знайшли мертвою з травмами на обличчі
Померла актриса Ніна Акімова (фото: starhit.ru)
Автор: Світлана Мащенко

Зірку радянського кіно Ніну Акімову виявили мертвою у Москві вранці у четвер, 3 грудня. 75-річна актриса протягом доби не відповідала на телефонні дзвінки, і до неї поїхав син.

Тоді все стало зрозуміло. Акімова лежала на підлозі кухні, а на обличчі в неї були помітні травми, пише КП.

З видимих пошкоджень: синець під оком, а на лобі - садно. Поки що незрозуміло, яким чином отримані травми. Але не виключається, що жінка могла вдаритися при падінні.

Зараз тіло Акімової доправили на експертизу. Тоді слідству стануть зрозумілі причини смерті.

Зірку радянського кіно знайшли мертвою з травмами на обличчі

Ніна Акімова (kino-teatr.ru)

Зазначимо, що в серпні 2019-го Акімову вже госпіталізували з побоями з власної квартири. Передбачається, що руку на неї міг підняти хтось з близьких, але тоді актриса відмовилася висувати звинувачення.

А зовсім недавно - у листопаді - актрису оголосили зниклою без вісти. Але тоді вона знайшлася у квартирі в подруги.

Ніна Акімова працювала в академічному молодіжному театрі з 1983 року. Крім того вона відома за ролями у фільмах "Дуель", "Хуртовина", "Серце мами" і "Дубравка". Актриса була донькою відомого театрального режисера Миколи Акімова.

Раніше ми писали, що у Москві помер відомий актор, який прославився після фільму "Собаче серце".

Також повідомлялося про смерть актриси з культового серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів". Їй було всього 45 років.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя актриса

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся