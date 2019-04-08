Перший прямий ефір: як пройшов 12 ефір Голосу країни

У неділю, 7 апреля, на каналі 1 + 1 відбувся дванадцятий випуск 9 сезону шоу Голос Країни. Це був перший прямий ефір дев'ятого сезону головного вокального шоу країни.

Команда Тіни Кароль

Девід Аксельрод відкривав дванадцятий ефір головного вокального шоу Країни. Тіна Кароль відзначила, що пишається виступом свого підопічного, який, на її думку, виконав колосальний обсяг роботи!

Ніка Тупилко не тільки чудово виконала свою композицію, але ще і підігріла публіку своїм виступом, адже разом з нею виступав на сцені учасник групи Green Gray, Дизель!

Виступ Ксенії Бахчаловой її наставниця, Тіна Кароль, охарактеризувала дуже просто - надія української сцени!

Один з найпопулярніших виконавців команди Тіни, виконав українську народну пісню, яка буквально змусила зіркових наставників встати зі своїх крісел!

Отже, за результатами глядацького голосування в півфінал Голосу країни-9 з великим відривом пройшов Андрій Хайат. Тіна Кароль вибрала Девіда Аксельрода. Ксенія Бахчалова і Ніка Тупилко покинули проект.

того, коли стало ясно, хто продовжить боротьбу за перемогу в команді Тіни Кароль, на сцену вийшов кумир молоді, Алэксєєв!

Команда Монатіка!

Брати Таранцови відкривали виступи в команді Монатика. Зоряний наставник дуже перейнявся виступом братів, зазначивши, що сила братів Таранцових в сім'ї.

Далі виступала Аліна Підлужна, яка виконала дійсно культову композицію Скрябіна, "Мовчати". Монатік зазначив, що Аліні вдалося достукатися до його душі!

Третім в команді Монатика на сцену вийшов Андрій Карпов. Особливо Андрій сподобався Дану Балану, який россипался виконавцю в компліментах.

Вікторія Олейник вийшла на сцену останньою в команді Монатика і виступила з піснею "california dreamin".

Перед тим, як на сцену вийшла наступна команда, глядачі побачили виступ групи Mozgi, продюсером якої, нагадаємо, є Потап.

Відзначимо, що глядачі вирішили, що далі в проекті піде Вікторія Олійник! А ось зоряний наставник, Монатік, вирішив, що далі з ним піде Андрій Карпов. Аліна Підлужна і брати Таранцови, таким чином, покинули проект.

Команда Потапа

Перша конкурсантка - Вікторія Ягич. Одна з найбільш перспективних виконавиць команди Потапа виконала пісню Maruv. Потап сказав, що його підопічна буквально підірвала зал!

Богдана Ренк виконала дуже популярну композицію "охорона, отмєна!", автором якої є Jerry Heil.

Єдиний хлопець в команді Потапа, Арсеній Журавель, виконав пісню свого зіркового тренера!

Закривала квартет Потапа, Карина Арсєнтьєва. Сильний виступ, сильний вокал і, як наслідок, величезна кількість компліментів від наставників.

Головним сюрпризом вечора став виступ Сергія Бабкіна, який присвятив свою пісню вагітній дружині!

Треба сказати, що глядачі знову віддали перевагу дівчині - Вікторії Ягич, яка стала першою півфіналісткою команди Потапа. Далі слово було вже за зоряним наставником, який також зупинив свій вибір на дівчині - Карині Арсентьєвій!

Команда Дана Балана

Відкривала квартет Катерина Бігу, якій приписують роман з її зоряним наставником. Невже Дан може "зрадити" Тіні Кароль? Пісня "Hello" в її виконанні звучала максимально романтично! До слова, це відзначила і сама Тіна Кароль.

В'ячеслав Кретов з Одеси, який не бачить своє життя без спорту, виступав другим. Впевнено, сильно і круто!

Рафі Хейтам з Оману виступав наступним. Молодий виконавець настільки популярний у себе на батьківщині, що на його соціальні мережі підписано близько 7 мільйонів чоловік.

Оксана Муха виступала останньою, але її неймовірний голос буквально увірвався в серця глядачів шоу, адже так чуттєво передати пісню, здавалося, практично неможливо.

До слова, саме Оксана стала тією виконавицею, якій віддали свій голос глядачі проекту. Дан Балан, в свою чергу, дуже довго тягнув з вибором, адже вигнати двох учасників було неймовірно складно. Проте, Дан вирішив, що далі пройде Рафі Хейтам.

Наступної неділі відбудеться наступний прямий ефір, який наблизить глядачів до відповіді на питання: хто переможе в дев'ятому сезоні головного вокального шоу країни?