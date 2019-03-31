ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голос країни 2019: 11 випуск дивитися онлайн

STYLERТелешоу    31.03.2019 - 13:05
Голос країни 2019: 11 випуск дивитися онлайн
Останній випуск перед прямими ефірами!

Сьогодні, 31 березня, відбудеться одинадцятий випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни на телеканалі 1+1.

Сьогодні, в день виборів, на телеканалі 1+1 відбудеться 11 ефір вокального шоу Голос країни 9.

Голос країни 2019: 11 випуск дивитися онлайн

Офіційний Instagram головного вокального шоу країни обіцяє познайомити всіх своїх підписників з людьми, які створюють це неймовірне шоу, в тому числі, здійснюють підготовку до одинадцятого ефіру.

Голос країни 2019: 11 випуск дивитися онлайн

А ось Монатік і його підопічні розкривають секрети підготовки до вокальних "нокаутів".

Голос країни 2019: 11 випуск дивитися онлайн

Глядач головного вокального шоу країни вже зачекався прямих ефірів, до яких залишився всього один випуск. Сьогодні відбудеться останній ефір "нокаутів", а зіркові наставники повинні визначитися з тими учасниками, які візьмуть участь у вирішальних раундах.

Потап і Monatik сьогодні вже будуть "відпочивати", адже зі своїм вибором вони визначилися ще минулого тижня. Таким чином, в одинадцятому ефірі в "бій" вступлять Тіна Кароль і Дан Балан. Власне кажучи, майбутній ефір дасть чергову грунт для роздумів про те, чи є романтичні стосунки між зоряними тренерами. До того ж, якщо вірити анонсів телеканалу 1 + 1, сьогодні Дан Балан зробить неймовірний вчинок по відношенню до Тіни, який здивує всіх глядачів.

Що стосується безпосередньо учасників, які вже виступили в команді Дана Балана, Боксре з фантастичним голосом. В'ячеслав Кретов впевнено зайняв перше крісло, в другому кріслі виявилася Оксана Муха (виступ котрой на YouTube зібрало майже пів мільйона переглядів за три дні), а ось Володимир Зайончковський, хоч ізаставіл Тіну Кароль танцювати, відправився на четверте місце. Але далі - більше.

Одинадцятий ефір розпочнеться о 21:00 на телеканалі 1 + 1. Ведучими шоу, як і завжди, буде зоряна пара - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Всі плакали: зірка Голосу країни вразила українців (відео) Жорсткі рішення тренерів і виліт фаворитів: як пройшов 10 ефір Голосу країни
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України МонатикГолос країни 9
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся