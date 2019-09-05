Зірка серіалу "Кріпосна" відверто розповіла про Ксенію Мішину

Актриса Вероніка Коваленко, яка знялася в 2 сезоні популярного серіалу "Кріпосна", що стартував на СТБ 2 вересня, розповіла про те, як їй працювалося на знімальному майданчику із зіркою фільму і однією з фавориток шоу Танці з зірками 2019 Ксенією Мішиною.

"Витримати насичений графік було складно. Це величезний стрес. Але завдяки роботі команди - це стало можливим. Команду акторів підібрали так вдало, що на знімальному майданчику були суцільні жарти, веселощі і класний настрій. Навіть акторів з негативними ролями вибрали з людей, бездоганних за характером в реальному житті. Одна Ксенія Мішина чого варто: красуня, відкрита на контакт, проявляє ініціативу, коли комусь потрібна допомога. Я дивувалася її перевтіленню: людина добра по життю, грає негативну роль. Це може зробити тільки той, хто дуже працьовитий і вимогливий по відношенню до себе", - розповіла Вероніка.

Мішина Ксенія в серіалі "Кріпосна" (фото: stb.ua)

Також Коваленко згадала свій перший знімальний день у Переяслав-Хмельницькому.

"До мене підійшов гример, і почав бризкати мені на обличчя воду зі спиртом, щоб створити вигляд трудяги з почервонілим лицем, яка трудиться до сьомого поту. Ми знімали літню сцену, на секундочку - в листопаді! Вітер пробирає до кісток, холод аж коле болем у скронях, а тут ще процедура з водою. Довелося зчепити зуби і терпіти", - зазначила актриса.

Вероніка Коваленко (фото: прес-служба СТБ)

Нагадаємо, що крім Вероніки Коваленко і Ксенії Мішиної, в серіалі знялися такі зірки, як Ольга Сумська, Станіслав Боклан, Катерина Ковальчук, Анна Сагайдачна, Марк Дробот, Максим Радугін та інші.

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