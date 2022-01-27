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Зірка серіалу "Коли ми вдома" перенесла важку операцію на серці

Автор: Анна Шиканова

Українська актриса театру і кіно Тетяна Шеліга перенесла важку операцію на серці. До лікарні заслужена артистка України потрапила із закриттям аорти на 99%.

Деталі вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

77-річна Тетяна Шеліга, які всі пам'ятають по серіалу" Коли ми вдома", потрапила в лікарню з серйозними проблемами серцево-судинної системи. У неї діагностували 99% закриття аорти.

Проблему з серцем помітили на процедурі УЗД. Лікар відразу забила тривогу і розписала лікування, яке дозволило артистці протриматися до операції.

Актриса Ольга Сумська зв'язалася з лікарями з Інституту серця і допомогла домовитися про термінову операцію. Тетяні Шелізі встановили стент.

Вона після виписки з лікарні подякувала всім друзям і знайомим за допомогу, а також всім тим, хто допоміг їй зібрати гроші на операцію.

Фото: Facebook / Тетяна Шеліга

Окремо вона подякувала кардіологам і хірургам, які провели вдалу операцію і врятували їй життя.

"Друзі, мої дорогі, віддані та рідні! Яка я вам вдячна за те, що мене врятували! Мені Бог по життю послав тих прекрасних людей, які поставилися до моєї біди, як до своєї!" - написала актриса на своїй сторінці в соцмережах.

Вона зазначила, що її екстрено везли в лікарню на операцію, оскільки лікарі сказали, що час вже пішов на години.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові небезпечні іграшки поклали в лікарню відразу трьох дітей.

А також розповідали про те, що в Україні лікарі вперше прооперували стравохід за допомогою робота Da Vinci.

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