Зірка "плюсів" підірвав мережу історичним поцілунком: "вона тепла.."

Історичний поцілунок Руслана Сенічкіна з першим і найвідомішим людиноподібним роботом Софією зібрав більше одного мільйона переглядів і понад 115 тисяч лайків.

На своїй сторінці в TikTok зірковий ведучий "Сніданку з 1+1" опублікував ролик, в якому робот Софія на питання, чи можна її поцілувати, з посмішкою відповіла "так". Після поцілунку в щічку, Руслан додав: "вона тепла...", і трохи розгубився.

Підписники оцінили сміливий крок Руслана, активно робили репости і писали Коментарі:

Як цікаво! Ось це прогрес

Вона така мила

Це дійсно людина-робот? Таке існує?

Руся, в вас навіть робот закохався. Не встояла

Скріншот сторінки Сенічкіна в TikTok

З чого все почалося

Відзначимо, що поцілунок Руслана і робота Софії відбувся в прямому ефірі 12 жовтня 2018 року. Це перший випадок в історії технологій, коли людина поцілувала робота.

Після інтерв'ю Сенічкін подарував Софії букет жовтих троянд і запитав, чи може він її поцілувати. У відповідь Софія посміхнулася і відповіла згодою.

До слова, на подібну пропозицію від голлівудського актора Вілла Сміта, Софія відповіла відмовою. Тому українець "переміг" самого Вілла Сміта.

"Я був шокований згодою Софії, тому що раніше вона відмовила в поцілунку Віллу Сміту - коли той поліз цілуватися, робот заявила акторові, що їм краще залишитися друзями, а ось мені відповіла "так", - згадує ведучий.

Цікаво, що у Руслана навіть відповідний сертифікат про те, що він перша в світі людина, якій всесвітньо відомий робот Софія дозволила себе поцілувати.