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Звезда "плюсов" взорвал сеть историческим поцелуем: "она теплая..."

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 21:44
Звезда "плюсов" взорвал сеть историческим поцелуем: "она теплая..." Фото: Руслан Сеничкин и робот София (пресс-служба 1+1)
Автор: Styler

Исторический поцелуй Руслана Сеничкина с первым и самым известным человекоподобным роботом Софией собрал более одного миллиона просмотров и свыше 115 тысяч лайков.

На своей странице в TikTok звездный ведущий "Сніданку з 1+1" опубликовал ролик, в котором робот София на вопрос, можно ли ее поцеловать, с улыбкой ответила "да". После поцелуя в щечку, Руслан добавил: "Она теплая...", и немного растерялся.

Подписчики оценили смелый шаг Руслана, активно делали репосты и писали комментарии:

  • Как интересно! Вот это прогресс
  • Она такая милая
  • Это действительно человек-робот? Такое существует?
  • Руся, в вас даже робот влюбился. Не устояла

Звезда &quot;плюсов&quot; взорвал сеть историческим поцелуем: &quot;она теплая...&quot;

Скриншот страницы Сеничкина в TikTok

С чего все началось

Отметим, что поцелуй Руслана и робота Софии состоялся в прямом эфире 12 октября 2018 года. Это первый случай в истории технологий, когда человек поцеловал робота.

После интервью Сеничкин подарил Софии букет желтых роз и спросил, может ли он ее поцеловать. В ответ София улыбнулась и ответила согласием.

К слову, на подобное предложение от голливудского актера Уилла Смита, София ответила отказом. Поэтому украинец "победил" самого Уилла Смита.

"Я был шокирован согласием Софии, потому что раньше она отказала в поцелуе Уиллу Смиту - когда тот полез целоваться, робот заявила актеру, что им лучше остаться друзьями, а вот мне ответила "да", - вспоминает ведущий.

Интересно, что у Руслана даже соответствующий сертификат о том, что он первый в мире человек, которому всемирно известный робот София позволила себя поцеловать.

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Новости Украины Телешоу 1+1 ведущий Руслан Сеничкин
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