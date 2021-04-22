Звезда "плюсов" взорвал сеть историческим поцелуем: "она теплая..."
Исторический поцелуй Руслана Сеничкина с первым и самым известным человекоподобным роботом Софией собрал более одного миллиона просмотров и свыше 115 тысяч лайков.
На своей странице в TikTok звездный ведущий "Сніданку з 1+1" опубликовал ролик, в котором робот София на вопрос, можно ли ее поцеловать, с улыбкой ответила "да". После поцелуя в щечку, Руслан добавил: "Она теплая...", и немного растерялся.
Подписчики оценили смелый шаг Руслана, активно делали репосты и писали комментарии:
- Как интересно! Вот это прогресс
- Она такая милая
- Это действительно человек-робот? Такое существует?
- Руся, в вас даже робот влюбился. Не устояла
Скриншот страницы Сеничкина в TikTok
С чего все началось
Отметим, что поцелуй Руслана и робота Софии состоялся в прямом эфире 12 октября 2018 года. Это первый случай в истории технологий, когда человек поцеловал робота.
После интервью Сеничкин подарил Софии букет желтых роз и спросил, может ли он ее поцеловать. В ответ София улыбнулась и ответила согласием.
К слову, на подобное предложение от голливудского актера Уилла Смита, София ответила отказом. Поэтому украинец "победил" самого Уилла Смита.
"Я был шокирован согласием Софии, потому что раньше она отказала в поцелуе Уиллу Смиту - когда тот полез целоваться, робот заявила актеру, что им лучше остаться друзьями, а вот мне ответила "да", - вспоминает ведущий.
Интересно, что у Руслана даже соответствующий сертификат о том, что он первый в мире человек, которому всемирно известный робот София позволила себя поцеловать.
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