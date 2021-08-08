Зірка Олімпіади Магучіх вляпалась у скандал через росіянку. Тепер її викликають "на килим"

З чого почався скандал

Фотографії Ярослави поряд зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участь в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду (CAS)), викликали обурливу реакцію в суспільстві.

А от російські ЗМІ цими світлинами ілюструють "спорт поза політикою", що грає на руку пропагандистам.

Ярослава Магучіх на фото з росіянкою Марією Ласіцкене (instagram.com/vpshmagazine)

Що тепер буде з Ярославою

Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність.

"Вірне слідування спортивним традиціям, приміром - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об"єктом інформаційних спецоперацій ворога", - каже Маляр.

Разом з тим, чиновниця МІноборони просить припинити цькування Ярослави, допоки ми усі не почуємо її власне пояснення ситуації, що склалася.

"Ярослава Магучіх на даний час знаходиться в Токіо. Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю", - додала вона.

Ярослава Магучіх (instagram.com/vpshmagazine)

Додамо, що до складу української збірної на Олімпійських ігор 2020 ввійшли 60 армійських спортсменів.