Зірка "Невловимих месників" і "Балади про солдата" екстрено госпіталізований

В Росії терміново госпіталізували знаменитого радянського і російського актора Геннадія Юхтіна. Як повідомляють російські ЗМІ, у 87-річного артиста сталася травма.

Знаменитий радянський і російський актор, зірка таких фільмів як "Весна на Зарічній вулиці", "Балада про солдата", "Невловимі месники" Геннадій Юхтін був доставлений в лікарню. Як повідомляється, він отримав травму вдома.

"87-річний Геннадій Юхтін отримав травму будинку: впав і серйозно пошкодив стегно. Зараз народний артист доставлений в клініку. Лікарі проводять обстеження – з'ясовують, чи є перелом чи ні", - йдеться в повідомленні.

На даний момент про його стан здоров'я більше нічого не відомо.

Геннадій Юхтін

Геннадій Юхтін родом з Куйбишевської області. Під час війни втратив обох батьків і виріс у дитячому будинку, де і почав захоплюватися театральним мистецтвом. Поступив у ВДІК. Першою роллю в кіно став фільм "Справа Румянцева" в 1956 році.

Знявся в таких відомих фільмах як "Чужа рідня", "Весна на Зарічній вулиці", "Ця весела планета", "Брати Карамазови", "Туманність Андромеди", "Невловимі месники", "Загибель ескадри", "Червоні вітрила", "Острів скарбів". Знімався в телесеріалах "Каменська", "Молодіжка" та інших.