Олександр Ємельяненко - скандально відомий боєць змішаних єдинобортсв (ММА - mixed martial arts), українофоб і насильник вразив останньою появою на публіці. Спортсмен спився і ледве ходить.
Як виглядає представник російського спорту - читайте нижче в нашому матеріалі.
Днями Ємельяненко вперше з'явився на публіці після низки скандалів. Боєць ММА сильно запізнився, ледве зайшов в студію, де у нього брали інтерв'ю. Його навіть підтримували, щоб він не хитався.
У нього сильно розсічене обличчя, підбите око. Погляд бійця розсіяний, говорить він мляво, як сильно випивший чоловік.
Йому пропонували водичку і він пожував бутерброди. Стан свого обличчя він пояснив недавнім спарингом.
Зазначимо, що Ємельяненко має погану репутацією через численні скандали, пов'язані з його поведінкою за межами рингу. Так, 19 травня 2015 року засуджений на 4,5 роки позбавлення волі за зґвалтування. Однак у жовтні 2016 року його умовно-достроково звільнили, після чого він продовжив кар'єру.
У перші дні вторгнення РФ в Україну Ємельяненко, як справжнє обличчя своєї країни, зробив заяву.
"Ми - єдиний народ. Росія не починає війни, Росія їх закінчує! Ми взяли удар на себе, щоб війна на Донбасі нарешті закінчилася... Ми даємо цей бій, щоб запанував мир", - сказав він ще в лютому.
Раніше ми писали, що пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом.
Також повідомлялося, що українці обманюють росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ.