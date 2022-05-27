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Звезда MMA Емельяненко спился и еле ходит: как выглядит боец-украинофоб

Коллаж РБК-Украина: Звезда MMA Емельяненко спился и еле ходит
Автор: Светлана Мащенко

Александр Емельяненко - скандально известный боец смешанных единобортсв (ММА - mixed martial arts), украинофоб и насильник поразил последним появлением на публики. Спортсмен спился и еле ходит.

Как выглядит представитель российского спорта - читайте ниже в нашем материале.

На днях Емельяненко впервые появился на публике после ряда скандалов. Боец ММА сильно опоздал, еле зашел в студию, где у него брали интервью. Его даже поддерживали, чтобы он не шатался.

У него сильно рассечено лицо, подбит глаз. Взгляд бойца рассеянный, говорит он вяло, как сильно выпивший человек.

Ему предлагали водичку и он пожевывал бутерброды. Состояние своего лица он объяснил недавним спаррингом.

Отметим, что Емельяненко имеет плохую репутацию из-за многочисленных скандалов, связанных с его поведением за пределами ринга. Так, 19 мая 2015 года осужден на 4,5 года лишения свободы за изнасилование. Однако в октябре 2016 года его условно-досрочно освободили, после чего он продолжил карьеру.

Емельяненко поддержал Путина в убийстве украинцев

В первые дни вторжения РФ в Украину Емельяненко, как истинное лицо своей страны, сделал заявление.

"Мы - единый народ. Россия не начинает войны, Россия их заканчивает! Мы взяли удар на себя, чтобы война на Донбассе наконец-то закончилась... Мы даем этот бой, чтобы воцарился мир", - сказал он еще в феврале.

Ранее мы писали, что пропагандист Соловьев опозорился с Чернобаевкой, ища ее под Киевом.

Также сообщалось, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ.

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пропагандаММА