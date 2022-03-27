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Пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом (відео)

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Неділя 27 березня 2022 12:12
Пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом (відео) Колаж РБК-Україна: в РФ зганьбилися через Чорнобаївку
Автор: Світлана Мащенко

Російські пропагандисти, схоже, розгадали загадку Чорнобаївку - свого роду кільця часу, куди вже 11-й раз за місяць "потрапляють" російські війська. Схоже, в РФ просто не вміють користуватися картами...

Питанням про Чорнобаївку задався путінський пропагандист Соловйов у своїй програмі. Дивіться відео на Styler, як" експерти " з РФ шукали Чорнобаївку, що під Херсоном у Київській області.

"А який це у них Зеленський маленький пункт весь час згадує. У нас його жодного разу навіть у зведеннях не згадували. Де весь час Україна, в 156-й раз... А що там сталося в цій Чорнобаївці? Де це взагалі", - запитав Соловйов.

На що йому відповіли, що Чорнобаївка в трикутнику Буча - Ірпінь - Гостомель. Тобто в Київській області.

До слова, з геометрією у росіян теж не дуже. Так як ці міста-сателіти на північному заході Києва вже точно не утворюють трикутник.

Пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом (відео)

Якщо такі ж експерти готували "спецоперацію" в РФ, тоді зрозуміло, чому все так провально.

Зазначимо, що Олексій Арестович, 27 березня сказав, що Чорнобаївка відкрила рахунок 11:0. Військові РФ вперто намагаються зайняти позиції на аеродромі, прилітаючи ніби мухи на липучку.

Арестович каже, що на аеродромі Мелітополі "своя Чорнобаївка". Там рахунок поки що 4:0. Тим часом, сам аеродром поблизу Херсона вже розміняв другий десяток.

Пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом (відео)

Раніше ми писали, що в Україні вже кілька таких Чорнобаївок. Зокрема, в селі Мощун Київської області, та в Ізюмі, Харківській.

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