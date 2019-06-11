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Зірка "95 Кварталу" оголилася для фото: шикарна дівчина

STYLERЖиття    11.06.2019 - 07:27
Зірка "95 Кварталу" оголилася для фото: шикарна дівчина
Марта Адамчук (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Марта Адамчук схвилювала шанувальників новою фотографією

Марта Адамчук, яка є співачкою, актрисою студії "Квартал 95" і "Жіночий Квартал", показала гарячий знімок на своїй сторінці в Instagram.

На фото дівчина позує без одягу, прикриваючи тіло тільки рушником. На знімку видно, що її волосся зібране і на губах нанесена яскрава помада.

Зірка &quot;95 Кварталу&quot; оголилася для фото: шикарна дівчина

Марта Адамчук (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Користувачі мережі були в захваті від фотографії артистки:

  • Шикарна дівчина;
  • Красива;
  • Хто фотографував?
  • Чудо;
  • Яка ви прекрасна;

Зірка &quot;95 Кварталу&quot; оголилася для фото: шикарна дівчина

Скріншот з Instagram

  • Ось це у тебе ранок в дві години, ще й такий спокусливий;
  • Ви просто чудова дівчина;
  • Чудова, немає слів. Марта, вам треба частіше показувати такі фотографії;
  • Дуже красиві плечі.

Нагадаємо, що в мережі спливло унікальне фото двадцятирічного президента України Володимира Зеленського та інших учасників студії "Квартал 95". Дане фото було зроблено в кінці 90-х, коли хлопці ще грали в КВН.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленського чекають в "95 Кварталі". Актори розповіли, як студія буде працювати без Володимира.

Ми також робили фото і відео підбірку, яка показує, як змінювався Володимир Зеленський з роками, який став наймолодшим президентом в історії України.

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