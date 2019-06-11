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Звезда "Квартала 95" обнажилась для фото: шикарная девушка

STYLERЖизнь    11.06.2019 - 07:27
Звезда "Квартала 95" обнажилась для фото: шикарная девушка
Марта Адамчук (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Марта Адамчук взволновала поклонников новой фотографией

Марта Адамчук, которая является певицей, актрисой студии "Квартал 95" и "Женский Квартал", показала горячий снимок на своей странице в Instagram.

На фото девушка позирует без одежды, прикрывая тело только полотенцем. На снимке видно, что ее волосы собраны и на губах нанесена яркая помада.

Звезда &quot;Квартала 95&quot; обнажилась для фото: шикарная девушка

Марта Адамчук (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Пользователи сети были в восторге от фотографии артистки:

  • Шикарная девушка;
  • Красивая;
  • Кто фотографировал?
  • Загляденье;
  • Какая вы прекрасная;

Звезда &quot;Квартала 95&quot; обнажилась для фото: шикарная девушка

Скриншот с Instagram

  • Вот это у тебя утро в два часа, еще и такое соблазнительное;
  • Вы просто чудесная девушка;
  • Восхитительна, нет слов. Марта, вам надо почаще показывать такие фотографии;
  • Очень красивые плечи.

Напомним, что в сети всплыло уникальное фото двадцатилетнего президента Украины Владимира Зеленского и и других участников студии "Квартал 95". Данное фото было сделано в конце 90-х, когда ребята еще играли в КВН.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского ждут в "Квартале 95". Актеры рассказали, как студия будет работать без Владимира.

Мы также делали фото и видео подборку, которая показывает, как менялся Владимир Зеленский с годами, который стал самым молодым президентом в истории Украины.

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