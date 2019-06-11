Звезда "Квартала 95" обнажилась для фото: шикарная девушка

Марта Адамчук (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Марта Адамчук взволновала поклонников новой фотографией

Марта Адамчук, которая является певицей, актрисой студии "Квартал 95" и "Женский Квартал", показала горячий снимок на своей странице в Instagram.

На фото девушка позирует без одежды, прикрывая тело только полотенцем. На снимке видно, что ее волосы собраны и на губах нанесена яркая помада.

Марта Адамчук (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Пользователи сети были в восторге от фотографии артистки:

Шикарная девушка;

Красивая;

Кто фотографировал?

Загляденье;

Какая вы прекрасная;

Скриншот с Instagram

Вот это у тебя утро в два часа, еще и такое соблазнительное;

Вы просто чудесная девушка;

Восхитительна, нет слов. Марта, вам надо почаще показывать такие фотографии;

Очень красивые плечи.

Напомним, что в сети всплыло уникальное фото двадцатилетнего президента Украины Владимира Зеленского и и других участников студии "Квартал 95". Данное фото было сделано в конце 90-х, когда ребята еще играли в КВН.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского ждут в "Квартале 95". Актеры рассказали, как студия будет работать без Владимира.

Мы также делали фото и видео подборку, которая показывает, как менялся Владимир Зеленский с годами, который стал самым молодым президентом в истории Украины.