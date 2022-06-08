ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мілла Йовович емоційно підтримала українців: "дякуємо, що боретеся за свободу" (відео)

Новость на русском →
Середа 08 червня 2022 17:12
Мілла Йовович емоційно підтримала українців: "дякуємо, що боретеся за свободу" (відео) Мілла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)
Автор: Марина Настевич

Голлівудська актриса і модель українського походження Мілла Йовович звернулася до народу України і подякувала йому за героїчну боротьбу за свободу.

Зірка записала відеозвернення в рамках проекту "Найвідоміші українці світу".

46-річна Мілла, яка народилася в Києві, висловила українцям свою підтримку і любов і зазначила, що молиться за них.

"Привіт. Мене звати Мілла Йовович. Я хочу передати послання любові і підтримки всім українцям в цей найжахливіший період їх історії, коли націю просто розривають на шматки, коли мільйони людей змушені бігти в інші країни і ставати біженцями, коли воїни відважно б'ються всупереч усьому. Я хочу сказати вам: ми бачимо вас, ми молимося за вас, ми любимо вас. І ми вдячні вам за те, що ви боретеся за свою свободу", - сказала актриса.

Відзначимо, що зірка фільмів "5 елемент" і "Обитель зла" з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримує нашу країну і намагається бути в курсі всіх українських подій.

Нагадаємо, в перші дні війни Росії проти України Мілла розповіла в мережі своїм шанувальникам про те, що зараз переживає народ України, і що вона відчуває. Також зірка прикріпила посилання в профілі на організації, які можуть допомогти українцям.

Ми також писали, що Біллі Айліш на концерті підняла величезний прапор України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Милла Йовович
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими