Помер володар "Оскара", зірка "Звуки музики" Крістофер Пламмер: справжня легенда Голлівуду

Крістофер Пламмер (фото: cdn.pastemagazine.com)

Актор Крістофер Пламмер помер у віці 91 року. Володар "Оскара" і справжня легенда Голлівуду мирно помер сьогодні у своєму будинку в Коннектикуті (США).

Скорботну звістку 5 лютого підтвердили родичі канадського актора. Про це повідомляє Deadline.

Із Пламмером до останніх хвилин була поруч його дружина Елейн Тейлор, з якою він прожив у шлюбі 53 роки.

Крістофер Пламмер, за свою майже 70-річну кар'єру в кіно зіграв понад 100 ролей, він став найстарішою людиною, яка отримала "Оскар". Також він двічі ставав лауреатом премій "Еммі" (1977, 1994 роки) і двічі - "Тоні" (1974, 1997 роки). Був лауреатом премії Гільдії кіноакторів США (2012 рік), премій BAFTA (2012 рік), "Золотий глобус" (2012 рік) і "Незалежний дух" (2012 рік).

"Кріс був непересічною людиною, яка глибоко любила і поважала свою професію, дотримуючись старомодних манер, самозневажливого гумору і музики слів. Він був національним надбанням і глибоко любив свої канадські коріння. Завдяки своєму мистецтву і людяності він торкнув всі наші серця, і його легендарна життя збережеться для всіх майбутніх поколінь. Він завжди буде з нами", - сказав його давній друг і 46-річний менеджер Лу Пітт.

Крістофер Пламмер (фото: tcm.com)

Пламмер найбільш відомий по ролі капітана Джорджа фон Траппа в 1965 році, коли Роберт Уайз поставив класику "Звуки музики", але він отримав свій "Оскар" за фільм "Початківці" 2010 року, а нещодавно був номінований на "Оскар" за фільм Рідлі Скотта "Всі гроші світу". У цьому фільмі він замінив Кевіна Спейсі в ролі Дж. Пола Гетті.

Пламмер також недавно знявся в успішній детективній картині "Дістати ножі" режисера Райана Джонсона.

Крістофер Пламмер у фільмі "Дістати ножі" (фото: twitter.com/carolineframke)

Також канадський актор запам'ятався багатьом глядачам своїми ролями в таких відомих фільмах, як "Повернення Рожевої пантери", "12 мавп", "Своя людина", "Ігри розуму", "Скарб нації", "Імаджинаріум доктора Парнаса", "Останнє воскресіння" і "Дівчина з татуюванням дракона".

Крістофер Пламмер у фільмі "Звуки музики" (фото: кадр з картини)

Пламмер народився 13 грудня 1929 року в Торонто і виріс в Монреалі. Свою професійну кар'єру він почав на сцені і радіо на французькій і англійській мовах. Після свого дебюту в Нью-Йорку в 1954 році актор знявся в багатьох знаменитих постановках на Бродвеї та у лондонському Вест-Енді, завоювавши визнання по обидва боки Атлантики.

У минулому актор був провідним членом Королівського національного театру під керівництвом сера Лоуренса Олів'є і Королівської шекспірівської трупи під керівництвом сера Пітера Холла, де він виграв лондонську премію Evening Standard за найкращу чоловічу роль у виставі Беккета. Також Пламмер керував канадським Стратфордським фестивалем в роки його становлення.

Крістофер Пламмер (фото: en.wikipedia.org)

Нагадаємо, нещодавно в США помер легендарний ведучий Ларрі Кінг у віці 87 років, який незадовго до трагедії був госпіталізований з коронавірусом.

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