Зірка фільму про Мері Поппінс зникла в Мексиці: актриса записала чуттєве відеозвернення

Знаменита актриса Наталія Андрейченко в Мексиці перестала виходити на зв'язок протягом двох діб, через що рідні та близькі зірки радянського мюзиклу "Мері Поппінс, до побачення" стали сильно переживати і звернулися до громадськості, розповівши про зникнення 63-річної артистки.

Останньою Андрейченко бачила подруга, у якої вона гостювала 25 січня в Канкуні. Актриса тоді зізналася, що погано себе почуває, дуже втомилася і поїхала додому. Однак продюсер і PR-директор актриси Ян Трунцев заявив, що її місце знаходження невідомо.

27-го ввечері після розмови з сином Андрейченко Дмитром було ухвалено рішення подати заяву до поліції про зникнення людини, хоча Трунцев висловлював впевненість, що сталося якесь непорозуміння.

На щастя, він виявився правий. Вночі 28 січня Наталія Едуардівна записала відеозвернення в Instagram та пояснила інцидент, а також гаряче подякувала всім небайдужим за те, що переживали і хвилювалися за неї.

"Я навіть не можу вам передати в якому обсязі мені доводилося працювати в останні тижні мого життя. Мені необхідно було "звільнитися" і набратися сил...⠀Трохи помовчати, прийти в себе перед новими завданнями...", - розповіла актриса.

Андрейченко зазначила, що зі своєю подругою Марет вирушила до спеціального поселення в джунглях із духовними лідерами з різних країн світу, де зберігала мовчання.

"У цьому дивовижному місці ти знаходишся у повній самоті й ніхто не має права тебе потурбувати. До цього 2 тижня одночасно з цим я перебувала в очисному ритриті й "очистила своє тіло", - пояснила вона.⠀

Після цього Андрейченко приїхала додому, включила телефон... і він мало не вибухнув від повідомлень з приводу її "зникнення".

Актриса в своєму чуттєвому повідомленні додала, що хоче у відповідь за турботу шанувальників випустити спеціальні онлайн-курси - цей проект вона готувала на більш пізній час, але тепер пообіцяла запустити їх вже на цьому тижні.

Наталія Андрейченко в Мексиці прокоментувала своє "зникнення"