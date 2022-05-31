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Зірка "1+1" розповіла, чому не поспішає повертатися в Україну

Фото: Лідія Таран не приїде поки в Україну (facebook com 1plus1 Taran1)
Автор: Людмила Жукова

Ведуча "1+1" Лідія Таран після початку війни в Україні поїхала з дочкою до Франції і повертатися додому поки не планує. Вона каже, що боїться за життя дочки.

Про це зірка зізналася в ефірі Національного марафону.

Лідія зазначила, що в її будинок у Києві прилетіла ракета і вбила там людину. Вона не хоче ризикувати життям своєї 15-річної дочки Василини.

У моєму будинку вбило людину ракетою. Мені небезпечно в моєму домі. Я поки не буду намагатися повернутися туди. Я поки не бачу свою дитину і себе в ньому. Головне - це безпека", - сказала вона.

На даний момент дочка ведучої вже адаптувалася до навчання в місцевому коледжі.

"Тут дітей в школи дуже легко беруть, але потрібен час, щоб вона освоїлася. І ось Василина адаптувалася... Тут навчання триває до кінця червня", - зазначила телеведуча.

Лідія Таран з донькою Василиною зараз у Франції (фото instagram.com/lidiyataran)

Нагадаємо, що Лідія Таран народила Василину у 2007 році від ведучого Андрія Доманського, з яким жила в цивільному шлюбі до 2010 року.

Зараз пара в розлученні і в Андрія нова сім'я.

Як ми писали раніше, дочка української ведучої Єгорової розповіла про її реакцію на маленького онука в підвалі.

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Лидия Таран