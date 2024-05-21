Взвешиваться или не взвешиваться: как часто нужно делать процедуру и нужно ли вообще

На что указывает вес

Вес помогает определить индекс массы тела. А вот цифра, которая появляется на весах - это сумма сухой массы тела - мышц, органов, костей и жидкости, такой как вода и кровь, и жировой массы, так называемой жировой ткани.

Сам по себе вес, без учета роста - и, на самом деле других факторов - почти ничего не говорит о состоянии здоровья.

Что такое индекс массы тела

Индекс массы тела или ИМТ - это специфический показатель, который при учете роста и веса помогает установить, здоров ли вес.

ИМТ рассчитывают по следующей формуле: вес (кг) ÷ квадрат роста (м) = ИМТ.

Например, при росте 165 см, и весе - 60 кг, ИМТ можно посчитать так: 60 ÷ (1,65 х 1,65) = 22,03.

Этот показатель интерпретируют следующим образом:

цифра менее 18,5 - вес недостаточный;

цифра от 18,5 до 24,9 - вес в диапазоне нормы;

цифра от 25,0 до 29,9 - вес избыточный;

цифра от 30,0 и более - риск ожирения.

Однако, как отмечает Минздрав, ИМТ применяется для тех, кто старше 18 лет. Чтобы понять, является ли вес здоровым у детей от двух лет, при расчете ИМТ, учитывают также пол и возраст, кроме роста и веса.

Кроме того, стандартную формулу ИМТ не используют при беременности. К тому же, сам по себе индекс массы тела не может свидетельствовать о состоянии здоровья.

Ведь мышечная масса, плотнее жировой, увеличивает вес человека, выводя показатель ИМТ за пределы нормы - как у профессиональных спортсменов.

Также ИМТ не учитывает такие вещи как ваша генетика или предыдущие заболевания. Так что поставить любой диагноз может только врач после необходимых обследований и анализов - а самостоятельное определение ИМТ, при отсутствии медицинского образования, даст достаточно мало.

Как часто стоит взвешиваться

Несмотря на то, что взвешивание дает понимание своего веса - что, возможно, будет спрашивать врач во время планового осмотра - ежедневное взвешивание не является универсальным решением.

Для одного человека при определенных условиях ежедневное взвешивание может оказаться полезным. Кому-то достаточно только раз в неделю, кому-то - в месяц.

Как часто взвешиваться (иллюстрация: Freepik)

Как отмечает Дональд Хенсруд, доцент кафедры диетологии и профилактической медицины Медицинского колледжа клиники Майо, с увеличением веса набирается не только жир, но и мышечная масса.

Так что неизменная цифра на весах совсем необязательно показывает неизменность жировой ткани - особенно при регулярной физической активности.

В каких случаях нужно регулярно взвешиваться

Регулярное взвешивание может быть полезным, если цель - поддерживать вес в норме (набор массы или похудения), определяемый врачом. А также - контролировать изменения в организме для своевременного выявления возможных проблем.

Важно помнить и о сбалансированном рационе и физических упражнениях для поддержания здоровья, и регулярных медицинских осмотрах - ведь причиной изменения веса, усталости и других признаков может быть, например, нарушение обмена веществ, которое не исчезнет благодаря самостоятельно выбранной диете.