Есть выжившие. Затопленный зоопарк в Новой Каховке просит о помощи
Зоопарк "Казкова диброва" в Новой Каховке был затоплен в результате подрыва Каховской ГЭС 6 июня. К счастью, не все животные погибли, как сообщалось ранее.
О новостях зверинца сообщили на странице Facebook "Казкова диброва".
Что случилось с животными в зоопарке
Отмечается, что 6 июня сотрудники зоопарка, находясь в шоковом состоянии, предоставили не совсем точную информацию. Некоторые животные не были на территории зверинца, а находились дома у сотрудницы Вали. Благодаря этому они остались живы.
"Наш любимец попугай Веня, белки-летяги, фретки, попугаи, шиншиллы и морские свинки смогли уберечься от потопа", - сказано в сообщении.
Зоопарк просит о помощи
Зоопарк просит жителей Новой Каховки о помощи. Просьба заключается в том, чтобы взять к себе морских свинок, кто может это сделать.
"Новокаховчане, очень большая просьба! Кто может забрать домой морскую свинку? 46 морских свинок "Казковой дибровы" остались живы. Помогите, пожалуйста, их сохранить", - просят у людей.
Местных жителей просят взять домой морских свинок (фото: Зоопарк "Казкова диброва")
Желающих просят звонить или писать по телефонам:
0664480698 или +79900359198 (Валентина).
Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео из затопленного зоопарка "Казкова діброва"
А еще рассказывали о том, что экологи назвали последствия подрыва дамбы Каховского водохранилища.