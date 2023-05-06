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Разрушен старый миф о детских коликах, делавший жизнь женщин невыносимой

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Суббота 06 мая 2023 16:35
Разрушен старый миф о детских коликах, делавший жизнь женщин невыносимой От чего бывают колики (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

От детских коликов страдают многие младенцы, и именно они - главная причина плача детей первых месяцев жизни. Интересно, что причины коликов доподлинно неизвестны до сих пор, а питание кормящей мамы здесь ни при чем.

Об этом рассказала детский невролог Ирина Платонова в Instagram.

Миф, усложняющий женщинам жизнь

После рождения ребенка кормящие мамы часто садятся на жесткую диету, избегая продуктов, которые могут вызвать "брожение": как винограда, капусты или огурцов. Но делать этого не стоит.

"Колики не зависят от питания мамы! То есть кормящая мама может есть все!" - утверждает врач.

Ведь ребенок получает не клетчатку, которая может провоцировать вздутие у женщины. С грудным молоком она получает воду, жиры, белки, углеводы, витамины и минералы. Итак, женщинам следует питаться сбалансированно и полноценно, а не соблюдать устаревшие правила, отказываясь от многих продуктов.

Что такое колики?

Это повторяющиеся эпизоды плача, которые длятся более 3 часов в день, более 3 раз в неделю, они продолжаются более 3 недель и начинаются примерно в 3-недельном возрасте.

Причины детских коликов точно не известны. Колики с возрастом проходят самостоятельно. В основном до 5 месяцев.

Теории возникновения коликов:

  • Неправильная техника вскармливания (переедание, недокорм, глотание воздуха во время еды)
  • Непереносимость белка коровьего молока
  • Непереносимость лактозы
  • Незрелость желудочно-кишечного тракта
  • Гипермоторика кишечника
  • Изменение фекальной микрофлоры

Как помочь малышу

Для облегчения состояния могут рекомендоваться следующие средства:

  • Контакт "кожа к коже".
  • Выкладывание на живот перед каждым кормлением.
  • Теплая ванночка.
  • Легкий массаж живота малыша.
  • Пробиотики Lactobacillus reuteri. Единственный штамм пробиотиков, который может рекомендоваться при коликах! Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом препаратов.
  • Воспроизведение аудиозаписи сердцебиения.
  • "Белый шум" (например, шум водопада).
  • Убаюкивание на руках.
  • Легкое пеленание ребенка.
  • Специальные позы (поза "султана", "тигр на ветке", или "ленивец").

Разрушен старый миф о детских коликах, делавший жизнь женщин невыносимойРазрушен старый миф о детских коликах, делавший жизнь женщин невыносимой

Фото: lactation.lviv.ua

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