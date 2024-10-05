"Поняла, почему наши люди целуют землю": история Елены из Мелитополя в музее "Голоса мирных"

Елена выехала из оккупированного Мелитополя сразу, когда услышала, что ею, женой военного, заинтересовалось ФСБ. На каждом вражеском блокпосте давала своей маленькой дочери леденец, чтобы ребенок вдруг не спела популярную патриотическую песню.

Сразу после вторжения Елена, всегда уверенная в своих силах, чувствовала себя растерянной. Человек-военный говорил, чтобы она убегала, но быстро уехать оказалось невозможным.

"Мы очень надеялись, что все вот-вот закончится. Нашли на чердаке старый магнитофон и пытались хоть какую-то связь с Украиной поймать. Я даже видео снимала, как мы к каждому звуку прислушиваемся - что происходит, какие действительно новости?" – вспоминает Елена.

Однажды знакомая предупредила, что ФСБ расспрашивали об Елене. Все знали, что визиты представителей этой организации оканчиваются подвалом и пытками. Елена с ребенком сбежала в тот же вечер, не успевала даже заехать за своей мамой.

"Я никогда не забуду момент, когда мы оказались на территории, свободной от врага. Русский мир принес в мой всегда чистоплотный и нарядный город серость, грязь и мусор. Здесь же чувствовались радость и свобода. Я стала понимать, почему люди целуют украинскую землю" , – говорит Елена.

Сейчас она живет недалеко от Киева. Говорит, что долго не могла принять вынужденную эвакуацию. Антидепрессантом для нее стало вышивание.

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