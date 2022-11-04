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Сделано для людей: так выглядят пункты обогрева в Киеве (фото)

В столице планируют обустроить тысячу таких пунктов (колkаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве свою работу приступают к коммунальным пунктам обогрева. На сегодняшний день определили места для 528 таких помещений.

В них можно согреться, выпить чай, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь. Они также будут иметь автономные источники питания, а также специальные котельные.

Как выглядят уже открытые пункты внутри - смотрите ниже в материале Styler.

Пункты рассчитаны на наибольшее количество тех, кто нуждается в помощи.

Так выглядят столичные пункты обогрева (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В обустроенных пунктах были созданы все условия для комфортного пребывания людей. Помещение оснащено кухней и просторной столовой, пунктом оказания медицинской помощи, укрытием на случай воздушной тревоги, туалетной комнатой.

Так выглядят столичные пункты обогрева (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Не менее важно то, что учли и возможные веерные отключения электро- и водоснабжения. На такие случаи в пунктах обогрева разместили генераторы, питьевую воду и теплую одежду.

Так выглядят столичные пункты обогрева (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Напомним, что в Киеве планируют развернуть около тысячи пунктов обогрева.

Ранее мы также говорили, какие лайфхаки помогут быстро согреться в холод.

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КГГАКиев