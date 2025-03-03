Сделайте эти 8 изменений в жизни уже сегодня, чтобы дожить до 100 лет

Несколько ключевых изменений в образе жизни могут значительно повысить шансы на долголетие. Не стоит сначала делать кардинальных изменений, а только все постепенно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Исключите немного сахара

Отказаться от сахара может быть трудно, но меньшие замены со временем могут помочь уменьшить количество сахара, который вы потребляете, и количество воспаления, которое он вызывает.

Диетолог Энджел Планеллс рассказал о нескольких простых способах начать уже сегодня уменьшать потребление сахара:

замените сладкие газированные напитки простой водой или несладким чаем

уменьшите количество сахара в рецептах или замените его фруктами

выбирайте более здоровые лакомства, например темный шоколад или фрукты с орехами

Увеличьте количество сна

Большинство людей не высыпаются ночью, но вы можете сделать шаги, чтобы приблизиться к идеальному диапазону. Сон является основой всего и помогает уменьшить хроническое воспаление.

Можно добавить 15 минут ко сну каждую неделю, чтобы получить необходимые 7-9 часов в день.

Добавьте новую здоровую пищу

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на ограничениях пищи, которую вы любите, сделайте небольшие положительные изменения, добавив что-то новое. Можно добавить несколько новых продуктов:

продукты с жирными кислотами Омега-3, такие как лосось, сардины, семена чиа и грецкие орехи, которые могут принести пользу мозгу и здоровью сердца

ферментированные продукты, такие как кимчи, йогурт и квашеная капуста, могут поддерживать здоровье вашего кишечника

продукты с высоким содержанием клетчатки, которые поддерживают здоровье кишечника, регулируют уровень сахара в крови и уменьшают воспаление, включая ягоды, листовую зелень и цельные зерна

растительные белки уменьшают зависимость от красного и обработанного мяса, а также добавляют разнообразия и текстуры вкуса

полезные специи, такие как куркума, чеснок, имбирь и корица, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами

Пейте больше воды

Употребление большого количества воды может сделать больше, чем просто помочь вам избежать головной боли из-за обезвоживания. Увлажнение помогает улучшить пищеварение, метаболизм и общую работу клеток.

Стоит добавить один-два стакана воды в свой распорядок дня.

Выделите пять минут на медитацию

Стресс является еще одним фактором, который вызывает воспаление, и добавление пяти минут практики медитации непосредственно перед сном, может улучшить качество сна.

Попробуйте несколько приседаний и отжиманий

Силовые тренировки важны для здорового старения. По крайней мере два-три раза в неделю помогают поддерживать мышечную массу, плотность костей и метаболическое состояние.

Чтобы получить максимальную отдачу от движения мышц, поменяйте сгибание бицепса на мощные упражнения.

Готовьте больше дома

Еда на вынос может быть вкусной и намного проще. Ресторанная еда часто содержит больше масла, соли и других не очень полезных для вас ингредиентов, которые делают ее калорийной и могут влиять на уровень холестерина и артериальное давление.

Приготовление дома уменьшает потребление обработанной пищи и повышает контроль над ингредиентами.

Найдите активное хобби

Откажитесь от желания полежать после тяжелого дня и найдите что-то интересное, что заставит вас двигаться. Выберите то, что вам нравится и что впишется в вашу жизнь.

В общем, активные хобби помогают поддерживать баланс в жизни, улучшают физическое и психическое здоровье, что может существенно повлиять на продолжительность и качество жизни.