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Сделайте это перед посадкой картошки и соберете урожай ведрами

Фото: Как собрать большой урожай картошки (pixabay.com)
Автор: Styler

Собрать отличный урожай картофеля можно даже на небольшом участке. Самое главное - это правильный уход за этим популярным овощем.

Как сделать так, чтобы картошка дала урожай - читайте в материале Styler.

Что сделать для урожая картофеля

Для того чтобы увеличить урожай картофеля, можно использовать раствор медного купороса.

Для этого смешайте в 10 литрах воды, 50 г медного купороса, 100 г борной кислоты и 10 г марганца. Этим раствором можно опрыскивать или замочить сами клубни перед посадкой.

Этот способ ускорит рост картофеля, что позволит получить богатый урожай осенью. Также он сбережет растения от большинства болезней.

Еще один способ, чтобы повысить урожайность, можно подкормить картофель под корень, когда формируются бутоны.

Для подкормки смешайте 3 ст. л. золы и 1 ч. л. сульфата калия – этого количества достаточно на 1 погонный метр грядки.

Также, чтобы повысить урожайность, перед проращиванием картофелины надрезают. На крупных клубнях делают глубокий поперечный надрез, оставляя небольшую перемычку толщиной 1—2 см. Это необходимо, чтобы разбудить все глазки и добиться появления максимального количества ростков.

Также читайте, когда высаживать фруктовые деревья в июне, чтобы радоваться богатому урожаю.

Кстати, ранее мы писали о том, как получить большой урожай на маленьком участке земли.

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картофель