Сделайте это с орхидеей в апреле, и она отблагодарит роскошным цветением

Сделайте это для орхидеи в апреле

Дело в том, что именно в апреле в нашей климатической зоне начинается "активное" солнце. Орхидеи, стоящие на подоконнике, не стоит купать в таких солнечных лучах. Листья цветка при своей мясистости легко получают ожоги.

Так выглядит ожог на листе орхидеи (фото: facebook.com/iarosua)

Если у вас нет возможности организовать стеллаж для цветов с искусственным освещением, окно нужно будет затенять.

Вы можете это сделать с помощью светлых роллетов, пропускающих свет, но не солнечные лучи.

Можно также притенить на весенне-летний период с помощью бумаги, закрепленной на стекле. Бумагу следует разместить на ту часть окна, через которое проникает солнце, когда повернуто в вашу сторону.

Орхидея под солнечными лучами и после притенения (скриншот)

Какое окно лучше подойдет для растения

Цветоводы в Facebook-паблике IAROS рекомендуют орхидею держать летом на северо-западных окнах, а зимой - на южных. В таком положении баланс освещения будет идеальным и безопасным.

Плохая новость в том, что листья с ожогами вылечить уже не удастся - только удалить или оставить, однако эстетически цветок потеряет свою привлекательность.