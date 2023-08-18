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В Украине обнаружили вино с пестицидами: как оно выглядит

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Пятница 18 августа 2023 14:18
В Украине обнаружили вино с пестицидами: как оно выглядит В Украине выявили опасное вино (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Жукова

В Украине производили опасное вино, которое потом экспортировали в Польшу. В алкогольном напитке обнаружили пестициды.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба в Одесской области.

Что известно об опасном вине

Опасное вещество каптан было выявлено в вине "Кагор" одесского производителя ЧАО "Харчовик".

Информация поступила из европейской системы RASFF после того, как спиртное направили на экспорт в Польшу.

Производителем вина с пестицидами является компания "Харчовик". Она зарегистрированная в Болграде Одесской области.

Импортером в Польше является Partner Center Sp из города Лодзь.

"Обращаемся к операторам рынка! В случае обнаружения указанного груза в обращении просим сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области", – сказано в сообщении.

Напомним, что в Украину завезли опасный фрукт, который может "убить" легкие.

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