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"Сделай шаг и прекрати это!": отец Анджелины Джоли эмоционально обратился к Брэду Питту

Брэд Питт (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Отец Анджелины Джоли выступил с эмоциональным обращением к ее бывшему мужу Брэду Питту.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Джона Войта Fox News Digital.

Хотя Анджелина и Брэд развелись восемь лет назад, они до сих пор продолжают конфликтовать и решать вопросы через суд.

Джон Войт считает, что пора прекратить это и найти общий язык ради детей.

"Знаете, мне кажется, детям нужна стабильность. Я люблю их детей и я люблю свою дочь. Я бы хотел, чтобы Брэд сделал шаг вперед и сделал то, что ему следует. Этот нонсенс должен закончиться!", - заявил Уайт.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми (фото: Getty Images)

Отец Джоли выразил сожаление по поводу того, что не может проводить столько времени с внуками, сколько ему хотелось бы.

К слову, у Анджелины и Брэда шестеро детей, трое из которых - приемные. Суды по вопросу опеки над детьми длились долго, поскольку Энджи не была готова делить эту ответственность с бывшим мужем.

Недавно дочь экс-супругов официально отказалась от фамилии отца. Шайло дождалась 18-летия, чтобы самостоятельно решить этот вопрос, без помощи мамы.

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