Педиатр объяснила, с какого возраста можно давать детям грибы
Грибы - любят многие из нас, но не многие знают, как их включать в рацион маленьких детей.
На этот вопрос ответила невролог и педиатр Ирина Негрич на своей странице в Instagram.
Когда можно давать грибы детям?
Промышленные грибы, которые выращены на фермах, а не в лесу, можно давать детям уже с 6 месяцев, то есть с началом введения прикорма.
Врач отметила, что нет данных, что такие грибы опасны для малышей. До 12 лет лесные грибы детям давать нельзя!
Грибы - это не фрукты и не овощи, у них уникальные биологические особенности.
Грибы богаты:
- фолиевой кислотой
- клетчаткой
- витаминами группы В
- содержат цинк
- содержат селен
Лучше всего покупать грибы в супермаркете. Это могут быть шампиньоны, шиитаке, опята, королевские шампиньоны, промышленные лисички.
Помните, что грибы должны быть термически обработаны. Старайтесь измельчить грибы, чтобы детям их легче было жевать. Также можно их предлагать в виде супа-пюре.
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