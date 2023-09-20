Предательница Повалий ко дню "военной славы РФ" спела украинскую народную песню (видео)

Таисия Повалий в очередной раз удивила украинцев своим цинизмом. В этот раз певица спела украинскую народную песню "Ти ж мене підманула" вместе с Кубанским козацким хором. Выступление будут транслировать по телеканалам РФ в "день военной славы".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фанатскую страницу в Instagram.

Что известно об инциденте

В сети распространили видео, на котором Таисия Повалий вместе с Кубанским козацким хором поет украинскую народную песню "Ти ж мене підманула". И вся эта вакханалия проходила на фоне заставки с подсолнечниками.

В подписи этих кадров также указано, что эфир концерта "Песни русского мира" будет транслироваться 4 ноября на телеканале "Россия 1". В этот день в РФ отмечают "день народного единства" и "день военной славы". К стати, Кубанский казачий хор в 2014 году получил награду "За освобождение Крыма".

В комментариях россияне оставляют отзывы восхищения "сияющей звезде на кремлевской сцене" и благодарят за исполнение этой песни.

Также в фангруппе поделились несколькими сторисами из записи программы и выступлением Таисии Повалий.

Артистка не стесняется прославлять страну-агрессорку

Таисия Повалий регулярно участвует в пропагандистских программах, молчит о войне в Украине и всячески продвигает наративы РФ.

Еще в январе 2022 предательница заявила, что "стоит на стороне правды", поэтому поддерживает Россию.

А в мае этого же года Повалий выступила в России на концерте ко Дню победы. Тогда она спела на украинском "Рідна мати моя", а выполнила она ее фоне пейзажа с синим небом и желтой рожью.

Во время новогоднего выступления на одной сцене вместе с пропагандистками и артистами, которые открыто поддерживают войну, она спела легендарную "Червону руту" Владимира Ивасюка.

Таисия Повалий устроила новый "зашквар" на сцене (скриншот)