Таисия Повалий "отпраздновала" с оккупантами "освобождение Луганска от фашистов", но они перепутали даты

Бывшая украинская певица Таисия Повалий выступила для россиян во временно оккупированном Луганске. Концерт посвятили "80-летию освобождения Луганска от фашистских захватчиков". Хотя на самом деле это событие произошло зимой.

Что известно о пропагандистке Повалий - читайте ниже в материале Styler.

Исторические даты перепутали

5 сентября Таисия Повалий и ряд российских певцов устроили концерт в честь "освобождения Луганска от фашистских захватчиков". В частности, на видео она исполняет песню вместе с российским актером Александром Михайловым.

Кроме этой парочки, на концерт также приехал террорист и временный исполняющий обязанности руководителя оккупационной администрации захваченных территорий Луганской области Леонид Пасечник. Он заявил, что "народ Донбасса идет по правильной дороге".

Среди других артистов оккупантов и коллаборантов повеселили Лариса Долина, Сергей Шакуров, Владимир Стеклов и другие пропутинские деятели.

Однако во всем этом есть интересная деталь. Освобождения УРСР от фашистских захватчиков началось 18 декабря 1942 года. В этот день был освобожден первый населенный пункт украинской территории - село Пивновка Миловского района Ворошиловградской (ныне Луганской) области.

А 14 февраля 1943 первым среди областных центров Украины был освобожден Ворошиловград - современный Луганск. Выходит, что другого повода для концерта не нашли, поэтому пришлось "притягивать его за уши" и снова крутить историю.

Скриншот: Википедия

Таисия Повалий во время войны России с Украиной

Еще после Революции Достоинства певица уехала в Москву, а затем ее внесли в базу "Миротворец".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину заявила о поддержке России и вывезли из Киева старую мать к себе в Москву.

Сегодня активно дает концерты в России и выражает ей свою безграничную благодарность и любовь. Так, на одном из своих выступлений Повалий не сдержалась: "Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. Россия, я люблю тебя". За что - неизвестно.

После концерта она сказала, что сейчас россиянам нужно сплотиться, когда на них покушаются.

"Когда был переворот в Украине, я жила там. Я знаю на своем опыте, как это сложно и как людям не хватало духовного воспитания, чтобы все переживали за семьи, чтобы все думали о своем будущем. Поэтому патриотическая песня воспитывает духовность.Я уверена, что будущее у России великое. И наша молодежь - она могущественная, она мудрая", - рассказала о своем "травматическом опыте" предательница.

Украинские знаменитости осуждают и попирают выбор артистки.

"Ты еще на колени стань... Запомните это!!! И никогда не прощайте, они все начнут когда-то лезть назад и умолять их простить. Но, по моему мнению, ей путь в Украину закрыт навсегда. А, кстати, где ее сын, она же его здесь оставила, а что она будет говорить, когда его мобилизуют?" - прокомментировала украинская певица Анастасия Приходько.

Скриншот: instagram.com/prykhodko_official

Сын Повалий был против войны, а затем передумал

Денис Повалий поначалу выступал против вторжения России.

Он заявил, что российское вторжение было "искусственно спровоцировано", что это "распределение украинцев по языковому принципу на своих и чужих", а также что это произошло "из-за Майдана" и "из-за срывания георгиевской ленты".

Но вместе с тем называл полномасштабную войну "специальной военной операцией" и выступал на первом пропагандистском канале. Двойная позиция, хотя от действий матери и отгородился.

В Украине он не проживает. После 24 февраля выехал на виллу родителей в Испанию.