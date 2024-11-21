Совершенно не изменилась. Маричка Падалко ошеломила кадрами 20-летней давности

21 ноября - День Достоинства и Свободы, который ежегодно отмечается в честь начала двух революций: Оранжевой и Революции Достоинства. И по этому случаю ведущая Маричка Падалко поделилась в сети архивными кадрами и подробностями к ним.

Маричка Падалко показала фото 20-летней давности

На опубликованных снимках можно увидеть знаменитость, которая вместе со своими коллегами присоединилась к Оранжевой революции. В частности, на одном из снимков рядом с ней предстала ведущая Лидия Таран, ныне проживающая во Франции.

На других кадрах можно увидеть совсем юную Маричку Падалко, которая практически не изменилась за эти годы.

"День Свободы и Достоинства и ровно 20 лет начала Оранжевой революции. Лучше всего о ее победе свидетельствуют цифры, на которые я недавно обратила внимание на одном мероприятии, посвященном репродуктивному здоровью нации", - написала ведущая.

"В 2005 году статистика рождаемости в Украине стремительно пошла вверх. Впервые! "Это потому, что Ющенко ввел немалые выплаты за рождение ребенка?" - спросила я тогда экспертов. Я тоже почти успела всех детей при правлении Ющенко родить. "Деньги были далеко не главным фактором", - ответили мне специалисты, - "люди начали видеть в Украине свое будущее и будущее своих детей". И это полностью совпадает с моими тогдашними ощущениями", - отметила она.

Маричка Падалко 20 лет назад (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Архивные фото, которые показала Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko) Падалко с друзьями и коллегами (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Журналистка подчеркнула, что в то время Украина "стала чудом на постсоветском пространстве" и "смогла бескровно отстоять собственное право на честные выборы и сказать "Нет" манипуляциям".

Она добавила, что "впоследствии мы начали понимать, как с тех пор Путин стал бояться Украины". Именно поэтому уже в 2005 году в России начали разработку "Орлана", который ныне мешает нашим защитникам на фронте. Далее - Революция Достоинства, которая, как отметила журналистка, не завершилась до сих пор.

Падалко во время Оранжевой революции (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Маричка Падалко и Лидия Таран (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Напомним, Маричка Падалко - 48-летняя ведущая и журналистка. Она была студенткой по программе обмена правительства США и в тот период училась на факультете журналистики в Университете штата Флорида.

В 1999 году Падалко прошла несколько месяцев стажировки в украинской службе BBC в Лондоне, а уже в октябре того же года начала телевизионную карьеру. В настоящее время она продолжает работать ведущей на телеканале "1+1".