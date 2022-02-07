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Чому не допомагають від застуди" бабусині" поради: деякі з них ще й небезпечні

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Понеділок 07 лютого 2022 19:15
Чому не допомагають від застуди" бабусині" поради: деякі з них ще й небезпечні Фото: Які способи лікування застуди приносять шкоду (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

До бабусиних засобів від застуд і для профілактики вірусних захворювань відносяться чаї з малиною, часниковий сік від нежитів, оксолінова мазь і величезне поглинання вітаміну С.

Однак ці способи не тільки не приносять користь організму в період захворювання, але і можуть сильно нашкодити.

Чому всі ці засоби абсолютно неефективні і яка від них може бути шкода, розповіли в Men's Health.

Гарячий чай з малиною буде абсолютно марний при застуді, оскільки вітамін С з ягід швидко розкладається при високій температурі. Це стосується й інших гарячих напоїв з добавками, які повинні підвищувати рівень вітаміну С в організмі.

Малину фахівці рекомендують вживати тільки у свіжому вигляді, або в сушеному. Крім того, дослідження показують, що при захворюванні на грип або ГРВІ, вітамін С абсолютно не підвищує імунітет.

Не варто закапувати при застуді ніс часниковим соком або змащувати ніздрі оксоліновою маззю або жирним кремом – це небезпечно.

Креми та мазі склеюють ворсинки, які перешкоджають проникненню в дихальні шляхи пилу і мікрокрапель, з якими збудники вірусу потрапляють в організм.

А часниковий сік може сильно обпекти слизову носа, яка і так вже запалена через нежить.

Не варто вдома носити марлеву пов'язку або медичну маску, тому, що це малоефективно. Ці засоби захисту швидко приходять в непридатність і самі стають джерелом інфекцій.

Маски потрібно використовувати при відвідуванні публічних місць, де є скупчення людей. І міняти їх потрібно часто.

Крім того, потрібно дуже обережно загартовуватися у холодну пору, бо імунітет людини в цей період і так ослаблений.

А додаткове переохолодження може привести не тільки до простудних захворювань, але і порушити роботу серцево-судинної системи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі групи крові з найсильнішим імунітетом.

А також розповідали про те, що імунолог попередила про ризики самолікування коронавірусу і перенесення "застуди" на ногах.

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