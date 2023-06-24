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Совсем не донат. Как правильно по-украински говорить о сборе денег на ВСУ

Как правильно говорить о благотворительности (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы - сплоченная и единая нация. Поэтому, когда речь идет о донатах на ВСУ, сборы закрываются едва ли не мгновенно. А вы когда-то задумывались, как правильно говорить: донаты или донейты?

В этом вопросе разобрались филологи проекта "Р.І.Д." на странице в Instagram.

Запомните единственное правило

Сегодня чаще всего можно услышать употребление более украинизированного слова "донат", хотя на самом деле "donate" происходит из английского и соответственно имеет другое звучание.

Согласно украинскому правописанию 2019 года, английский дифтонг [ei], который есть в транскрипции слова, нужно передавать имитируя оригинальное звучание.

Фото: instagram.com/project_r.id

Таким образом, на украинском правильно говорить и писать не "донат", а "донейт".

Однако то, что отдельные слова и выражения приживаются на манер отдельных языков, является вполне нормальным лингвистическим процессом.

Хотя, конечно, из правила есть исключения. Так, например, в слове "lady" также есть тот же дифтонг, но оно в украинском будет звучать просто "леді".

Другие англицизмы в украинском языке

Прежде всего отметим, что англицизм - это слово, его отдельное значение, выражение и т. д., которые заимствованы или переведены с английского языка, а также образованы по образцу. Разновидностью англицизма является американизм - заимствование из американского варианта английского языка.

В украинском языке они активно используются и укореняются в повседневном употреблении. Вот самые популярные англицизмы с их украинскими соответствиями:

  • скіл - навичка
  • дедлайн - кінцевий термін
  • лайфхак - хитрик, лазівка
  • скриншот - знімок екрана
  • портфоліо - доробок
  • гаджет - пристрій
  • акаунт - обліковий запис
  • булінг - цькування
  • фідбек - зворотний зв'язок
  • стікер - наліпка

Раньше мы рассказывали, какие украинские слова ошибочно считают русскими.

Читайте также, какие украинские слова власть СССР искоренила из словарей.

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