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Золотий глобус 2020: найбільш гучні та несподівані перемоги

STYLERФільми і серіали    06.01.2020 - 09:10
Золотий глобус 2020: найбільш гучні та несподівані перемоги
Премія Золотий глобус (колаж РБК-Україна)

Премія Золотий глобус була вручена серіалу, який описує події в Україні

Журі міжнародної премії Золотий глобус 2020 обрали кращі фільми і кращих акторів минулого року. Премія Золотий глобус, що присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року, вручається щороку в січні і вважається в США найбільшою кінопремією після "Оскара".

5-серійний серіал "Чорнобиль" удостоєний Золотого глобуса в категорії коротких серіалів. Серіал "Чорнобиль" про трагедію на Чорнобильській АЕС вийшов у 2019 році на телеканалі HBO. У вересні він отримав міжнародну премію Emmy.

Краща драма року - картина британського режисера Сема Мендеса "1917", що розповідає про події Першої світової війни.

Золотий глобус 2020: найбільш гучні та несподівані перемоги

Премія Золотий глобус 2020 (фото: goldenglobes.com)

Кращий комедійний серіал року – "Погань" (телесеріал Бі-бі-сі). До речі, англійська актриса Фібі Уоллер-Брідж отримала Золотий глобус за кращу жіночу роль у комедійному серіалі, сценарій до якого вона ж і написала.

Британка Олівія Колман, яка також знімалася в цьому серіалі, відзначена премією в номінації "Краща актриса в драмі" за роль королеви в серіалі Netflix "Корона".

Кращим актором у драмі названий Хоакін Фенікс, який завоював нагороду за роль у фільмі "Джокер".

Кращою актрисою в драмі була обрана Рене Зеллвегер, яка знялася у фільмі "Джуді".

Фільм "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно отримав Золотий глобус в категорії "Краща комедія або мюзикл". Сам Тарантіно отримав приз за кращий сценарій. Зіграв у цьому фільмі Бред Пітт удостоєний нагороди за роль другого плану. Це другий Золотий глобус актора.

Вперше в історії кінопремії Золотий глобус приз за саундтрек до фільму отримала жінка. Так, Хільдур Гуднадоттир забрала нагороду за роботу над фільмом "Джокер". Вона також працювала над "Чорнобилем".

Золотий глобус 2020: найбільш гучні та несподівані перемоги

Премія Золотий глобус 2020 (фото: goldenglobes.com)

Австралієць Рассел Кроу отримав премію за кращу чоловічу роль у короткому серіалі (міні-серіал "найгучніший голос").

Музикант Елтон Джон і поет Берні Топін отримали нагороду за кращу пісню до кінофільму (пісня I'm Gonna Love Me Again до біографічного фільму "Рокетмен").

Кращим фільмом іноземною мовою, як і очікувалося, став володар "Золотої пальмової гілки" Каннського фестивалю минулого року - фільм південнокорейського режисера Пон Чжун Хо "Паразити", гостросоціальна сатира на класову нерівність у сучасному суспільстві.

Сюрпризом стала перемога анімаційного фільму "Втрачена ланка", що обійшов відомі сиквели "Заморожений-2" і "Історія іграшок-4".

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