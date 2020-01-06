Золотий глобус 2020: найбільш гучні та несподівані перемоги

Премія Золотий глобус (колаж РБК-Україна)

Премія Золотий глобус була вручена серіалу, який описує події в Україні

Журі міжнародної премії Золотий глобус 2020 обрали кращі фільми і кращих акторів минулого року. Премія Золотий глобус, що присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року, вручається щороку в січні і вважається в США найбільшою кінопремією після "Оскара".

5-серійний серіал "Чорнобиль" удостоєний Золотого глобуса в категорії коротких серіалів. Серіал "Чорнобиль" про трагедію на Чорнобильській АЕС вийшов у 2019 році на телеканалі HBO. У вересні він отримав міжнародну премію Emmy.

Краща драма року - картина британського режисера Сема Мендеса "1917", що розповідає про події Першої світової війни.

Премія Золотий глобус 2020 (фото: goldenglobes.com)

Кращий комедійний серіал року – "Погань" (телесеріал Бі-бі-сі). До речі, англійська актриса Фібі Уоллер-Брідж отримала Золотий глобус за кращу жіночу роль у комедійному серіалі, сценарій до якого вона ж і написала.

Британка Олівія Колман, яка також знімалася в цьому серіалі, відзначена премією в номінації "Краща актриса в драмі" за роль королеви в серіалі Netflix "Корона".

Кращим актором у драмі названий Хоакін Фенікс, який завоював нагороду за роль у фільмі "Джокер".

Кращою актрисою в драмі була обрана Рене Зеллвегер, яка знялася у фільмі "Джуді".

Фільм "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно отримав Золотий глобус в категорії "Краща комедія або мюзикл". Сам Тарантіно отримав приз за кращий сценарій. Зіграв у цьому фільмі Бред Пітт удостоєний нагороди за роль другого плану. Це другий Золотий глобус актора.

Вперше в історії кінопремії Золотий глобус приз за саундтрек до фільму отримала жінка. Так, Хільдур Гуднадоттир забрала нагороду за роботу над фільмом "Джокер". Вона також працювала над "Чорнобилем".

Премія Золотий глобус 2020 (фото: goldenglobes.com)

Австралієць Рассел Кроу отримав премію за кращу чоловічу роль у короткому серіалі (міні-серіал "найгучніший голос").

Музикант Елтон Джон і поет Берні Топін отримали нагороду за кращу пісню до кінофільму (пісня I'm Gonna Love Me Again до біографічного фільму "Рокетмен").

Кращим фільмом іноземною мовою, як і очікувалося, став володар "Золотої пальмової гілки" Каннського фестивалю минулого року - фільм південнокорейського режисера Пон Чжун Хо "Паразити", гостросоціальна сатира на класову нерівність у сучасному суспільстві.

Сюрпризом стала перемога анімаційного фільму "Втрачена ланка", що обійшов відомі сиквели "Заморожений-2" і "Історія іграшок-4".