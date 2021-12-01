Золото, 15 мільйонів готівки і картина в образі Муссоліні: що знайшли у Киви при обшуку (відео)

Крім того, в будинку також знайшли дві картини, на яких народний депутат "ОПЗЖ" зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні, а також разом зі своїми колегами-однопартійцями Віктором Медведчуком і Вадимом Рабиновичем в образах персонажів фільму "Кавказька полонянка" - Боягуза, Балбеса і Бувалого.

Знайдені картини в "секретному" особняку Іллі Киви під Києвом при обшуку (фото: скріншот з відео)

Ці полотна раніше продавала у своєму Facebook заступник головного редактора проросійського видання "Страна.ua" Світлана Крюкова.

На картинах Кива представлений і в образі Муссоліні, і Бувалого з "Кавказької полонянки" (фото: скріншот)

Як і сам будинок на вісім кімнат з басейном в Козині, виявлені в ньому золото і готівка - в декларації скандального політика не вказані.

Журналіст проекту Bihus.info Данило Мокрик уточнив, що дані про знайдені в особняку Киви багатства їм надали джерела в правоохоронних органах.

Так, у нардепа знайшли близько десятка різних злитків золота, в середньому на загальну суму - понад мільйон гривень.

Золото і готівка, знайдені при обшуку в особняку Киви в Козині під Києвом (фото: скріншот з відео)

З готівки в будинку Киви були знайдені: близько 1,1 мільйона гривень і понад 500 тисяч доларів, а також понад 300 тисяч гривень в його авто. Все це загалом становить приблизно 15 мільйонів гривень.

Відео: в Іллі Киви в особняку під Києвом знайшли золоті злитки і 15 мільйонів готівки