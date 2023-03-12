Золотая малина 2022: назван самый худший фильм и актеры

Худший фильм

Самым провальным фильмом по версии "Золотая малина 2022" стала драма "Блондинка" Эндрю Доминика о Мэрилин Монро. Сценарий к этому фильму также признали самым худшим.

Однако исполнительница главной роли Ана де Армас - номинирована на премию "Оскар", в категории "Лучшая актриса".

Остальные антипремии:

Худший актер - Джаред Лето ("Морбиус")

Худшая актриса - "Золотая малина" (За ошибочную номинацию. Сначала "Золотая малина" назвала худшей актрисой 13-летнюю Райан Киру Армстронг из фильма "Воспламеняющая взглядом". Однако после волны критики "Золотая малина" изменила правила по возрасту номинантов и иронически вручила антипремию себе).

Награда-откуп для исправившегося кинематографиста - Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"). В 2004 году был признан самым худшим актером, а в 2022 номинирован на "Оскар".

Худший актер второго плана - Том Хенкс ("Элвис")

Худшая актриса второго плана - Адриана Архона ("Морбиус")

Худшая экранная комбинация - Том Хенкс и его латексное лицо, а также бессмысленно смешной акцент в "Элвисе".

Худший римейк, сиквел или чужая идея - "Пиноккио" (От Дисней)

Худший сценарий - Эндрю Доминик "Блондинка"