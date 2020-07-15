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Олег Винник стане учасником нового сезону "Танців з зірками": краса вимагає праці

Середа 15 липня 2020 13:25
Олег Винник стане учасником нового сезону "Танців з зірками": краса вимагає праці
Олег Винник візьме участь в "Танців з зірками" (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Автор: Дмитрий Войналович

Олег Винник візьме участь у популярному шоу на 1+1

Першим зірковим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на 1+1 став кумир мільйонів - Олег Винник. Про це стало відомо з відео, яке співак розмістив у Instagram.

У ролику Винник на порожньому стадіоні запросив усіх дивитись "Танці з зірками" та виконав декілька звабливих рухів, заспівавши рядки із власних пісень. Крым цього, Олег кинув виклик колишній учасниці культового гурту "ВІА Гра" та українській акторці Надії Мейхер.

"Найкрасивіше і найскладніше для мене - це танець. Легкої краси не буває. Краса вимагає багато праці. Тільки через подолання труднощів людина досягає нових вершин. І проект "Танці з зірками" - прекрасна платформа для цього", - прокоментував Олег свою участь у шоу.

Довгоочікуваний #танціззіркамиchallenge розпочато І першим учасником нового найтанцювальнішого сезону стане кумир мільйонів – Олег Винник (@olegg.vynnyk). Як тобі така новина? ⠀ Співак передає естафету далі і кидає виклик колишній учасниці культового гурту «ВІА Гра» та українській акторці Надії Мейхер (@nadyameiher). Слідкуй за нашими новинами, аби дізнатися, чи погодиться Надія вийти на паркет #танціззірками

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Зовсім скоро стане відомо чи прийме Надія Мейхер #танціззіркамиchallenge. Також незабаром розкриються імена ведучих та суддів нового четвертого сезону проекту, що стартує восени. Наразі вже відомі імена трьох суддів нового сезону: Катерина Кухар, Влад Яма та Григорій Чапкіс.

Нагадаємо, раніше Олег Винник розповів, як тримає себе в формі на карантині.

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