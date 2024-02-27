"Снова промахнулись": звезда "Звездных войн" остроумно ответил на критику россиян из-за помощи Украине
Звезда "Звездных войн" остроумно утер носа дипломатам РФ из-за их обвинения актеру в помощи Украине.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение актера в социальной сети Х.
Марк Гэмилл остроумно ответил россиянам
Дело в том, что посольство России в своем официальном аккаунте в X показали фото Владимира Зеленского в кофте со ссылкой на киносагу "Звездные войны". На ней была непростая надпись, а именно: "Come to the Dark Side", которая в переводе звучит как "Переходи на темную сторону".
То есть они считают, что Украина - это зло и актер перешел на темную сторону помогая украинцам. Причиной такой "шутки" стала недавняя новость о том, как Марк Гэмилл помог собрать средства более чем на 500 дронов для Украины.
"Как вам это нравится, поклонники "Звездных войн"? Люк Скайуокер перешел на темную сторону", - подписали снимок россияне.
Эти слова являются прямым намеком на то, что Хэмилл "запятнал" себя помощью Украине.
Но актер не растерялся, и остроумно ответил на такую проделку со стороны министров РФ и дал понять, что такие попытки россиян обвинить или раскритиковать его бесполезны.
"Скажи мне, что ты не понимаешь "Звездные войны". Подсказка: украинский народ - это мятежники, а вы - Империя Зла. Россияне снова промахнулись, но спасибо за игру! PS: Для меня большая честь ответить на призыв Президента Владимира Зеленского стать послом дронов, чтобы защитить его страну от вашего преступного вторжения", - написал Хэмилл.
Hey @EmbassyRussia- tell me you don't understand #StarWars without telling mi you don't understand #StarWars .
(высок: украинские люди являются ребятами-вы являетесь империей империи)
Swing and miss Россия, но только для игры!
(PS: Я remain profoundly honored to have… pic.twitter.com/0SSmOzTxDP — Mark Hamill (@MarkHamill) 26 февраля 2024
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