Снижает сахар в крови и защищает от болезней: какой популярный овощ нужно есть всем

Чеснок очень питателен, но содержит мало калорий

Один зубчик (примерно 3 г) содержит 4,5 калории, 0,2 г белка и 1 грамм углеводов.

Чеснок является хорошим источником нескольких питательных веществ, в частности:

марганец

витамин B6

витамин С

селен

клетчатка

Защита от болезней

Экстракт чеснока (AGE) может укрепить иммунную систему.

Исследование показало, что люди, принимавшие добавки AGE в течение 3 месяцев во время сезона простуды и гриппа, испытывали менее серьезные симптомы.

Соединения в чесноке могут обладать противовирусными свойствами. Помимо укрепления иммунной системы, это может помочь предотвратить проникновение вирусов в клетки.

Активные соединения в чесноке могут снизить артериальное давление.

Алицин в чесноке может ограничивать выработку ангиотензина II, гормона, повышающего артериальное давление.

Полезен для сердечно-сосудистой системы

Исследования доказывают, что чеснок способствует тому, что тромбоциты меньше слипаются между собой и соответственно меньше прилипают к стенкам артерий, то есть это растение действует как антикоагулянт. Полезен он при повышенном давлении, снижает риск образования тромбов в кровеносных сосудах.

Снижает уровень сахара в крови

Чеснок обладает противодиабетическими свойствами, это связано с его влиянием на инсулин.

Соединения серы, содержащиеся в чесноке, снижают уровень глюкозы в крови, усиливая секрецию инсулина из поджелудочной железы и повышая чувствительность клеток к этому гормону.

Чесночное масло может помочь защитить больных диабетом от кардиомиопатии, которая может быть причиной смерти среди больных сахарным диабетом.

Здоровье кишечника

Благодаря своим антибактериальным и пребиотическим свойствам чеснок способен улучшить здоровье кишечника. Чеснок содержит инулин и фруктоолигосахариды, способствующие росту полезных бифидобактерий, одновременно препятствуя росту болезнетворных бактерий.

Укрепляет кости

Чеснок может минимизировать потерю костной массы путем повышения уровня эстрогена.

Особенно эффект проявлялся у женщин старшего возраста при употреблении суточной дозы сухого экстракта чеснока, то есть около 2 г несколько раз в неделю.

Кому нельзя есть чеснок

Несмотря на пользу, чеснок нельзя есть всем. Следует быть осторожными: