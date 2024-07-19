Снижает сахар в крови и защищает от болезней: какой популярный овощ нужно есть всем

Основным ингредиентом многих блюд есть чеснок. Его также используют в медицинских целях для лечения разных заболеваний. В общем, овощ содержит много пользы для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Healthline.
Один зубчик (примерно 3 г) содержит 4,5 калории, 0,2 г белка и 1 грамм углеводов.
Чеснок является хорошим источником нескольких питательных веществ, в частности:
Экстракт чеснока (AGE) может укрепить иммунную систему.
Исследование показало, что люди, принимавшие добавки AGE в течение 3 месяцев во время сезона простуды и гриппа, испытывали менее серьезные симптомы.
Соединения в чесноке могут обладать противовирусными свойствами. Помимо укрепления иммунной системы, это может помочь предотвратить проникновение вирусов в клетки.
Активные соединения в чесноке могут снизить артериальное давление.
Алицин в чесноке может ограничивать выработку ангиотензина II, гормона, повышающего артериальное давление.
Исследования доказывают, что чеснок способствует тому, что тромбоциты меньше слипаются между собой и соответственно меньше прилипают к стенкам артерий, то есть это растение действует как антикоагулянт. Полезен он при повышенном давлении, снижает риск образования тромбов в кровеносных сосудах.
Чеснок обладает противодиабетическими свойствами, это связано с его влиянием на инсулин.
Соединения серы, содержащиеся в чесноке, снижают уровень глюкозы в крови, усиливая секрецию инсулина из поджелудочной железы и повышая чувствительность клеток к этому гормону.
Чесночное масло может помочь защитить больных диабетом от кардиомиопатии, которая может быть причиной смерти среди больных сахарным диабетом.
Благодаря своим антибактериальным и пребиотическим свойствам чеснок способен улучшить здоровье кишечника. Чеснок содержит инулин и фруктоолигосахариды, способствующие росту полезных бифидобактерий, одновременно препятствуя росту болезнетворных бактерий.
Чеснок может минимизировать потерю костной массы путем повышения уровня эстрогена.
Особенно эффект проявлялся у женщин старшего возраста при употреблении суточной дозы сухого экстракта чеснока, то есть около 2 г несколько раз в неделю.
Несмотря на пользу, чеснок нельзя есть всем. Следует быть осторожными:
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