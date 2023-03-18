Не выбрасывайте чесночную шелуху: вот как полезно использовать ее повторно

Чеснок - это тот ингредиент, без которого не обходится практически ни одно блюдо. Однако чесночную шелуху всегда выбрасывают в помойку. Но зря, ведь у него много полезных применений.

Чеснок полезен для растений

Чесночная шелуха богата витаминами С, К и Е, а также антиоксидантами.

Из чесночной шелухи можно сделать естественное и эффективное удобрение, просто добавив его в свой домашний компост.

Не нужно покупать дорогие химикаты, чтобы защитить свой сад, все необходимое есть на вашей кухне.

Защитите розы

Чтобы защитить розы от тли, понадобится только шелуха чеснока. Все, что вам нужно сделать, это разбрасывать ее вокруг роз.

Также можно сделать натуральный отвар, который будет обладать противогрибковыми свойствами, которые могут помочь в борьбе со многими садовыми болезнями. Для этого понадобится 100 г шелухи чеснока, которую нужно проварить в литре воды 30 минут.

После этого настой оставьте остыть и процедить. Дальше жидкостью можно опрыскивать листья возле основ растений.

Чесночная шелуха защитит морковь

Чеснок отлично защитит морковь от плесени. Вместо того чтобы тратить драгоценные зубчики чеснока, можно взять шелуху, стебли, корни и соцветия, чтобы защитить плоды.

Если вы храните морковь или другие овощи в доме, можно обезопасить их с помощью шелухи. Просто посыпьте овощи сухой шелухой. Это защитит их от гниения и продлит срок хранения.